V utorok 20. júna sme sa zastavili na nádvorí Kultúrneho centra Báčsky Petrovec a navštívili mládežnícke združenie YMCA Serbia, ktoré práve vtedy začalo s podujatím pomenovaným LEGO Day.

„Členovia pracovného orgánu na podporu stimulovaného rodičovstva a rozvoja dieťaťa na území Obce Báčsky Petrovec si pripomínajú Mesiac rodičovstva. Tým pádom sa uskutočňujú rôzne aktivity v spolupráci s lokálnymi partnermi na úrovni obce. Predstavitelia YMCA Serbia sú členovia pracovného telesa, tak sme sa rozhodli, že pre deti a rodičov z našej obce zrealizujeme aktivitu pod názvom LEGO Day a kreatívne dielne detí a rodičov.

Cieľom týchto aktivít je, aby rodičia spolu s deťmi aktívne trávili čas. Utorková dielňa bola úspešná a mala zo 15 účastníkov. Ponúkli sme štyri „zastávky“: LEGO výzva pre deti a rodičov, spoločné maľovanie na plátno, linorez, ako i možnosť pre rodičov ukončiť si u nás jeden zo 40 HP Life online certifikovaných rýchlokurzov,“ povedala nám na margo podujatia Kristina Peškirová, projektová manažérka YMCA Serbia.

Dozvedeli sme sa aj to, že YMCA Serbia všeobecne dáva dôraz na rodičovstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti. Majú rozbehnutú aktivitu Kruh mamičiek, ktorá je zameraná na výmenu skúseností a kamarátenie mladých mamičiek s detičkami od šesť mesiacov do troch rokov. Mamičky sa stretávajú dva- až trikrát do mesiaca a vedie ich Hana Tanciková.

Okrem toho majú tu aj hŕstku aktivít pre deti, pri ktorých úzko spolupracujú s rodičmi. Už o pár týždňov začínajú s tradičnými letnými kempmi, ktoré sú už takmer celkom obsadené a tento rok budú mať najväčší počet účastníkov a dobrovoľníkov za celých 13 rokov ich existencie.