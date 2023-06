V súčasnej poľnohospodárskej výrobe sa vo veľkej miere používajú rôzne chemické prostriedky na ochranu rastlín pred chorobami, burinami a hmyzom. Nevyhnutné je však odkladať ich ambaláž adekvátnym spôsobom s cieľom predísť znečisťovaniu prírodného okolia a ohrozeniu ľudského zdravia.

Ako je všeobecne známe, ambaláž chemických prostriedkov je druhom odpadu, ktorý – v prípade, že sa neodkladá zodpovedajúcim spôsobom – predstavuje potenciálne riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie. Preto je potrebné dbať o systematické spravovanie tohto druhu odpadu, začnúc jeho zbieraním, cez jeho prevoz a skladovanie, až po jeho adekvátne odstránenie, čiže ničenie alebo recyklovanie.

V minulosti sa tejto problematike v našich prostrediach nevenovala osobitná pozornosť a na okrajoch polí bolo možné príliš často vidieť vrecia a fľaše, ktoré zostali zahodené po použití rôznych chemických prostriedkov. V posledných rokoch sa však aj vďaka vyššej úrovni ekologickej uvedomelosti občanov viac pozornosti venúva tomuto problému.

„Organizovaný zber ambaláže chemických prostriedkov, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve, sa v Kovačici koná už piaty rok zaradom,“ hovorí Vladimír Kuchárik, predseda Ekologického hnutia Obce Kovačica. „Naše združenie však nie je organizátorom celej tejto akcie, ale máme na starosti informovanie občanov. Zber tohto druhu ambaláže u nás totiž koná operatívna firma PWW s ústredňou v Niši, ktorá pracuje ako súčasť asociácie SECPA (Serbian Crop Protection Association). Spomenutá firma sa stará o prevoz zozbieraného odpadu v súlade so zákonnými predpismi, ako aj o ďalší postup narábania s týmto odpadom.“

Od Vladimíra Kuchárika sa dozvedáme, že v Obci Kovačica z roka na rok čoraz viac poľnohospodárskych výrobcov prejavuje záujem o akciu zberu tohto druhu odpadu. Najväčší ohlas poľnohospodárov je v Padine, Kovačici a Debeljači, ale jestvuje záujem aj v Crepaji, Uzdine a v Idvore.

„Tohtoročná akcia zberu ambaláže chemických prostriedkov bude začiatkom júla a poľnohospodári z našej obce budú s ňou oboznámení prostredníctvom spoločenských sietí. Pre poľnohospodárov v Obci Kovačica firma PWW zabezpečila určitý počet vriec, do ktorých naši občania môžu dať tento druh odpadu. Poľnohospodári, ktorí odovzdajú ambaláž použitých chemických prostriedkov, získavajú potvrdenie, ktoré môžu zaradiť do dokumentácie, ktorú pridávajú, keď sa prihlasujú na rôzne súbehy. Účasť v tejto akcii sa teda oplatí viacnásobne a má to mimoriadny význam v ochrane prírodného okolia. Adekvátnym odkladaním tohto druhu odpadu tiež dávame pozitívny príklad mladším generáciám,“ uzaviera Kuchárik.