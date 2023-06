Lopúch bol v stredoveku používaný ako liečivá bylina proti mnohým neduhom tak v západnej, ako aj vo východnej medicíne.

S nástupom „farmaceutického industrializmu“ bola éra „škaredých bylín“ systematicky ukončená (resp. vo forme výrobkov predávaná pod pozlátkou nič nehovoriacich latinských názvov o stovky percent drahšie, než by ľudí vyšla jednoduchá domáca výroba týchto liečív). Doslova na smetisko boli vytlačené rastliny, ako žihľava, bodliak a, samozrejme, aj lopúch ako niečo škaredé. Až postupom času sa mohli ľudia dozvedieť z obalov liečív, ale aj kozmetických prípravkov či šampónov, že tieto obsahujú zložky zabudnutých bylín.

Pozývame vás dnes na prechádzku svetom lopúcha, rastliny, ktorá rastie takmer všade, no my jej málokedy venujeme pozornosť. A to je škoda. Možno ste nevedeli, ale lopúchom sa dajú okrem liečenia tiež spoľahlivo diagnostikovať zápalové choroby, ktoré možno následne lopúchom liečiť. To všetko bez použitia farmakologických prípravkov. Poďme však podľa poriadku.

Všemocný?

Lopúch síce všemocný nie je, no jeho liečivé účinky sú veľmi silné. Prečo? Pretože obsahuje množstvo prospešných látok, kvôli ktorým môžeme o ňom hovoriť ako o liečivej rastline. Patria sem proteíny, inulín, polysacharidy, silice, glykosid arkciín, horčíny, bielkoviny, živice, kyselina palmitová a stearová, tuky, sulfáty a fosfáty vápnika, draslíka a horčíka. V listoch sa okrem toho nachádza tiež kyselina askorbová.

Zo stredovekých spisov sa dozvedáme, že lopúch sa používal na liečenie rôznych bolestí vrátane močových kameňov, žalúdočných vredov a podobne. Aj v dnešnom ľudovom liečiteľstve je lopúch vysoko cenený a využíva sa okrem iného pri liečbe cukrovky, dny, zápalov kĺbov, reumy, tiež psoriázy a iných kozmetických defektov vrátane odrenín. Lopúch si teda právom zaslúži, aby sme sa o ňom vyjadrovali ako o liečivej rastline.

Z lopúcha sa na liečebné účely využíva rovnako nadzemná časť ako koreň. Ľudia žijúci na dedine hovoria o lopúchu ako o ťažko vykynožiteľnej burine. Nedá sa jednoducho vytrhnúť zo zeme ako repa, alebo vykosiť bez následkov, že sa rozmnoží ešte viac. Toto má na svedomí práve ťažkovytrhnuteľný koreň, ktorý akýkoľvek pokus o jeho odstránenie vyhodnotí ako impulz k urýchlenej záchrane novorastom a mohutnením. To všetko kvôli veľkému množstvu zásobných látok v liečivom koreni.

Na rast vlasov

Budeme potrebovať: 3 lyžice sušeného drveného lopúchového koreňa alebo na kúsky rozkrájaný čerstvý koreň a 1 l vody. Z týchto ingrediencií si pripravíme lopúchový odvar.

Do hrnca vložíme buď 3 lyžice sušeného drveného lopúchového koreňa, alebo na kúsky rozkrájaný čerstvý koreň a zalejeme litrom vody. Privedieme k varu a necháme na miernom ohni vrieť 15 minút.

Necháme vychladnúť. Keď je odvar vlažný, scedíme ho. Po umytí vlasov bežným šampónom odvarom vlasy niekoľkokrát prepláchneme. Potom na 15 minút zabalíme do ručníka a necháme pôsobiť. Vlasy už viac neumývame, upravíme ich bežným spôsobom.

Odvar z koreňa lopúcha je vhodný nielen na rast vlasov, ale tiež na nadmerne sa mastiace vlasy aj pokožku a proti lupinám.

Na omladnutie tela

Rovnaký odvar z koreňa lopúcha, v ktorom navyše vyvaríme kus dubovej kôry, vynikajúco pôsobí na aknóznu pleť v tvári, na ramenách i na chrbte, a tiež sa oddávna využíva do liečivého kúpeľa na celkové omladenie pokožky. Kúpeľ si pripravíme tak, že v dvoch litroch vody varíme 20 minút 7 lyžíc sušeného alebo niekoľko kúskov čerstvého lopúchového koreňa, odstavíme a necháme polhodinu lúhovať. Potom vylejeme do vane s horúcou vodou a kúpeme sa 15 minút a viac. Tento kúpeľ pri pravidelnom používaní aspoň raz týždenne pôsobí na pleť a pokožku a okrem omladzovania budú pri ňom miznúť aj pigmentové a starecké škvrny. V ľudovom liečiteľstve sa používal aj na omývanie ekzémov, pri kožných zápaloch, nečistej pleti, stmavnutých kolenách a lakťoch, pri plesňových dermatózach.

Proti akné aj reumatizmu

Extrakt z koreňa lopúcha vynikajúco pomáha na liečenie akné. Recept si upravte podľa požadovaného množstva, základný je: Na 1 liter frankovky (Alpy) ide 400 g sušeného rozdrveného koreňa. Zmes necháme 4 týždne lúhovať v uzavretej nádobe a každý deň ju pretrepeme. Potom sa prefiltruje, zmieša s rovnakým dielom vody a potierajú sa miesta s uhrami a akné.

Ak extrakt nezmiešame s vodou, môžeme si ním priamo masírovať boľavé kolená a kĺby. Neriedený pomáha aj pri reumatizme.

Čaj z koreňa lopúchu

Lyžičku sušeného a podrveného koreňa lopúchu necháme lúhovať v horúcej vode, potom prefiltrujeme. Nesladíme (maximálne stéviou či medom). Pijeme po dúškoch denne po dobu dvoch týždňov. Lopúch má močopudný i potopudný účinok, zlepšuje teda látkovú výmenu. V ľudovom liečiteľstve sa čaj z koreňa používa pri cukrovke, dne, ľadvinových a močových kameňoch, žalúdočných vredoch a bolestiach, tiež pri chudnutí a na čistenie krvi, pri stukovatení pečene a chorobách močových ciest. V neposlednom rade urobí lopúchový čaj dobrú službu pri zápale ústnej dutiny, kedy ho treba kloktať.

Lopúchový obklad (zábal)

Vďaka svojim antibakteriálnym účinkom (a nielen im) je lopúch vhodný vo forme obkladov na niektoré kožné problémy, ako dermatitída či ekzémy (vrátane psoriázy). Odvar z koreňa lopúcha nechajte vychladnúť a potom opäť zohrejte na cca 60 °C. Namočte do neho uterák a ešte za tepla ho prikladajte na postihnuté miesta. Prípadne využite uterák na zábal.

