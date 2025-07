V novosadskej Galérii Zväzu združení výtvarných umelcov Vojvodiny (SULUV) v pondelok 21. júla bude otvorená výstava prác Tibora Lazara s názvom Age of Predators.

„Do svojich prác som zapojil odkazy na miesto svojho pôvodu, územie Vojvodiny z konca 19. storočia, ktorej vtedajší duch obdobia ma inšpiruje – so spriemyselňovaním a kulturologickou prosperitou, ale aj vývinom dvornej a mestskej architektúry. V duchu toho času zaoberám sa reinterpretáciou gobelínov, tapisérií, starých rodinných fotografií a porcelánových figúrok, ktoré kedysi skrášľovali vitríny a salóny mestských domov. Je to skromná scénografia zlatého obdobia s lacnými maličkosťami, ktoré si mestská spoločnosť vďaka industrializácii mohla zaobstarať, vytvárajúc tak dojem bohatstva a uhladenosti. Priemyselná revolúcia a masová výroba niesli so sebou zárodky konzumnej spoločnosti a ,proto-pop-artuʽ. Masová výroba porcelánových figúrok anticipovala Warholove printové seriály, zamerané na masovú konzumáciu umenia,“ povedal autor o koncepcii vystavených prác.

Tibor Lazar ukončil základné a postgraduálne štúdium na Akadémii umení v Novom Sade a zdokonaľoval sa v programe Ecole Cantonale d’Art du Valais vo Švajčiarsku. Pravidelne prezentuje svoje práce na kolektívnych a samostatných výstavách. V jeho umeleckej tvorbe sú prítomné rôzne médiá: obrazy, kresby, umelecké objekty, inštalácie.

Výstava Age of Predators v Novom Sade bude trvať do 8. augusta.