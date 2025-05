Po utorkovom triumfe aténskeho celku Panathinaikos proti Anadolu Efes výsledkom 75 : 67 je kompletizovaný zoznam účastníkov tohtoročného Final Four v rámci basketbalovej súťaže EuroLeague.

Aktuálny majster Európy sa tak stal posledným účastníkom záverečného podujatí v Abú Zabí, potom čo v rovnaký deň svoje miesto zaujalo aj Monaco. Práve Panathinaikos a Monaco na postup na F4 potrebovali päť zápasov, keďže ako aj v predchádzajúcich sezónach na postup potrebovali kluby tri výhry.

Keď ide o ostatné kluby, ktoré koncom mája budú bojovať o titul, sú to Olympiacos a Fenerbahce, tímy, ktoré proti svojim rivalom triumfovali 3 : 0 či 3 : 1.

V porovnaní s predchádzajúcom sezónou tak máme troch rovnakých účastníkov – Panathinaikos, Fenerbahce a Olympiacos, kým Monaco vystriedalo Real Madrid. Zároveň je toto prvý záverečný turnaj EuroLeague po roku 2004, na ktorom nevystúpi ani jeden predstaviteľ Španielska.

Z tých, ktorí do Abú Zabí postúpili, má najskromnejšiu históriu práve Monaco, ktoré na F4 vystúpi druhýkrát vôbec. Panathinaikos, ako sme spomenuli, aktuálny šampión, má s týmto postupom úhrnne trinásť účastí a z toho bol sedemkrát nakoniec aj víťazom.

Ich veľký rival Olympiacos má o jednu účasť na záverečnom turnaji viac, ale zatiaľ tento klub získal „len“ tri tituly. Fenerbahce vystúpi siedmykrát a titulom sa ovenčilo len raz, v roku 2017.

Zaujímavá je aj lokalita, na ktorej sa Final Four hrá. Zápasy prebiehať budú v Etihad aréne, teda v Spojených arabských emirátoch. Tak sa toto mesto stalo prvým organizátorom F4 v dejinách EuroLeague mimo Európy. S ohľadom na komercializáciu basketbalu a na to, že blízkovýchodné krajiny aj do tohto športu investujú mnoho peňazí, očakávaný je takýto vývoj situácie.

Okrem toho Dubaj, člen regionálnej basketbalovej ABA ligy, od budúcej sezóny súťažiť bude aj v EuroLeague a vedenie tohto klubu od čelných ľudí elitnej európskej súťaže už teraz údajne žiadajú ďalšiu päťročnú licenciu.

A ešte len digresia – Dubaj sa vo svojej debutantskej sezóne v ABA lige dobre predstavil, po ligovej fáze obsadil tretie miesto a v play-off tejto súťaže za rivala má Cedevitu Olimpiju.

Keď sa vrátime k EuroLeague, spomeňme ešte to, že je ťažko predpokladať kto nakoniec triumfuje. Podľa vydaní v play-off by sme povedali, že je favoritom Fenerbahce, ktoré maximálnym výsledkom 3 : 0 porazilo Paris Basketball. Olympiacos proti Realu vyhral 3 : 1, kým sme výkony ďalších dvoch mužstiev v play-off už analyzovali.

Záverečný turnaj semifinálovým stretnutím otvoria Fenerbahce – Panathinaikos v piatok 23. mája a v ten istý deň nasledovať bude aj ďalšie semifinále Olympiacos – Monaco.

Štatistiku sme už konzultovali, ale ak sa na ňu pozrieme ešte podrobnejšie uvidíme, že najviac účastní na F4 má CSKA Moskva (až dvadsať), nasledujú Barcelona a Real Madrid.

Ak do úvahy berieme naše kluby, treba spomenúť, že najviac účastí na F4 má Partizan – štyri. Šampiónom Európy bol belehradský tím v roku 1992, tretie miesto získal v roku 1988 a dvakrát bol štvrtý (v rokoch 1998 a 2010). Zároveň je to posledný rok, keď na Final Four hral niektorý náš predstaviteľ. Partizan blízko k postupu bol aj pred dvomi rokmi, keď sa v play-off ujal vedenia 2 : 0 proti Realu, ale nakoniec prehral 2 : 3.

Tri účasti má aj niekdajšia Jugoplastika Split, ktorá je zároveň stopercentná a v období rokov 1988 až 1991 získala tri tituly zaradom.

Aj Bosna a Cibona z klubov z niekdajšej Juhoslávie boli majstrami Európy, ale vtedy období sa elitná klubová európska súťaž nehrala vo forme, ako neskoršie.