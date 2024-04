V najsilnejších európskych futbalových ligách je známy aj prvý majster. Po triumfe nad celkom Werder Bremen sa po prvýkrát v dejinách Bayer Leverkusen stal majstrom Nemecka.

Populárni Farmaceuti fascinujúcim spôsobom oslavujú prvý šampiónsky titul – v aktuálnej sezóne v Bundeslige ešte neprehrali, dosiahli 25 triumfov a štyrikrát remizovali. Tak prerušili aj jedenásťročné dominovanie mníchovského Bayerna, ktorý v aktuálnej sezóne môže potenciálne zostať bez trofejí. Vypadli totiž v nemeckom pohári, v lige tiež neuspeli, takže im jediná nádej na záchranu sezóny zostáva v Lige majstrov.

No keď sa vrátime k Bayeru, treba spomenúť, že tím španielskeho trénera Xabiho Alonsa neprehral na 43 zápasoch zaradom, čo znamená, že nezažili prehru v ani jednej súťaži, v ktorej mali účasť. V Lige Európy zatiaľ dosiahli osem triumfov a jednu remízu a prepracovali sa aj po finále nemeckej pohárovej súťaže vďaka piatim triumfom. Úhrnne 38 triumfov a 5 nerozhodných zápasov a gólové skóre 123 : 31. Určite za to môže tím, ale aj sám tréner. Xabi Alonso na lavičku Bayeru prišiel v októbri 2022, keď tím bol v zóne zostupu do druhej triedy Bundesligy.

Podarilo sa mu zmeniť mentalitu, takže Bayer v minulej sezóne finišoval na šiestom mieste a vybojoval si Ligu Európy, kým v aktuálnej sezóne látku dodatočne posunul a naozaj fantastickým spôsobom celku z mesta Leverkusen priniesol prvú historickú trofej v domácich majstrovstvách.

Okrem toho nedávno potvrdil, že na lavičke zostane aj v budúcej sezóne, čo nesmierne potešilo všetkých fanúšikov Bayeru. Záujem o jeho služby prejavili najväčšie európske celky a krátko potom, ako Klopp oznámil, že na konci sezóny opustí Liverpool, s Redsami sa začalo spájať meno Xabiho Alonsa.

Bayer sa určite tu nezastaví, už vo štvrtok je pred nimi odvetný zápas vo štvrťfinále Ligy Európy. V Londýne totiž budú obhajovať náskok z prvého stretnutia, v ktorom proti West Hamu doma vyhrali 2 : 0. Majú šancu vyhrať aj v Nemeckom pohári, keďže finále zohrajú 25. mája proti Kaiserslauternu, celku z druhej ligy.

Prehľad ostatných elitných líg

V anglickej Premiér lige si Liverpool a Arsenal sami sebe sťažujú situáciu, čo najlepšie využil Manchester City. Liverpool doma prehral proti Crystal Palace, Arsenal proti Aston Ville.

City zatiaľ vyhral nad Lutonom a osamostatnil sa v čele tabuľky, majú dva body viac v porovnaní s Liverpoolom a Arsenalom, takže analytici predpokladajú, že práve spomenuté pošmyknutia dva celky draho zaplatia na konci sezóny. Predsa, ešte nič nie je riešené, pred nami sú záverečné kolá a po dlhšom období sú šampiónske preteky na Ostrove veľmi vyrovnané.

Vo Francúzsku isto k ďalšiemu titulu smeruje PSG, majú desaťbodový náskok pred Brestom, ktorý je najpríjemnejším prekvapením v Ligue 1.

Situácia je takmer hotová aj v Taliansku, kde Inter má o 14 bodov viac ako mestský rival AC Miláno a do konca sezóny zostalo už len šesť kôl, čiže 18 bodov. Najpríjemnejším prekvapením je Bologna, ktorá, pravda, v posledných dvoch zápasoch zohrala 0 : 0. Stále majú o štyri body viac ako AS Rím a majú šancu zahrať si v Lige majstrov len druhýkrát v dejinách.

V španielskej La Lige má solídny, pravdepodobne aj rozhodujúci náskok Real Madrid. Kráľovský klub zatiaľ získal 78 bodov, Barcelona má na svojom konte 70. Dlho s nimi vyrovnaná bola aj Girona, ktorá predsa spomalila, padla na tretie miesto, ale má stále historickú šancu dostať sa do Ligy majstrov prvýkrát v klubových dejinách.

Táto sezóna je tak veľmi zaujímavá aj v kontexte klubov z tiene – Leverkusen je šampión Nemecka, Bologna, Brest a Girona majú reálnu šancu vystúpiť v Champions league.

Takéto prekvapenia sú potešujúce a ešte raz potvrdzujú, že by formovanie akejsi Superligy zničilo „menšie“ kluby. A v akých podmienkach by ešte spomenuté celky mali možnosť hrať v elitnej európskej súťaži?