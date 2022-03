V rámci Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu v Novom Sade, ktorý sa bude konať od 21. do 27. mája, Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Srbska v spolupráci so združením Serbia Organica organizujú výstavu bioproduktov, produktov so zemepisným označením, produktov s označeným srbská kvalita a remeselného piva – craft beer, ktorá sa bude konať v hale 1A.