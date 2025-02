Bývalý stály spravodajca Európskeho parlamentu pre Srbsko Vladimír Bilčík o protestoch v Srbsku uviedol, že je veľmi dôležité, že štát a vláda pozvali na dialóg. Poznamenal, že boli podniknuté konkrétne kroky, ktoré majú pomôcť upokojiť situáciu a reagovať na požiadavky verejnosti týkajúce sa tragédie v Novom Sade.

„V konečnom dôsledku musí byť riešenie občianske a inštitucionálne. Práve tento občiansky charakter odlišuje tieto protesty od predchádzajúcich. Dôležitým dôsledkom je odstúpenie premiéra Vučevića,“ povedal Bilčík pre poľskú televíziu TVP World.

Uviedol tiež, že v prípade volieb nemôže dôjsť k výrazným zmenám v pomere síl na politickej scéne.

Na otázku, či má dojem, že by to mohlo ovplyvniť mandát prezidenta Aleksandra Vučića, Bilčík zdôraznil, že mandát prezidenta Vučića trvá do roku 2027 a že posledné voľby ukázali, že má silnú podporu v spoločnosti.