Znovu sme sa ocitli na konci roka, keď čoraz častejšie z rozhlasu môžeme počuť vianočné piesne. Každoročne ich hodnotíme, komentujeme a z roka na rok sa niektoré piesne pravidelne opakujú.

Vianočný hudobný rebríček si nemožno predstaviť bez Mariah Carey a jej piesne All I Want for Christmas Is You, ktorá sa opäť dostala na vrchol rebríčka Billboard Hot 100.

Zaujímavé je to, že Mariah túto pieseň vydala v roku 1994 a v jednom rozhovore zdôraznila, že ani netušila, aká populárna bude skladba a aký vplyv bude mať na celom svete. Zrejme netušila ani o zárobku, ktorý jej táto skladba prináša každý rok. Každoročne je to pomedzi 600-tisíc a milión dolárov.

Zdá sa, že sviatočná hudba je na zoznamoch mnohých poslucháčov, keďže aj na ďalších troch miestach sú piesne s vianočnou tematikou. Na druhom mieste je pieseň zo roku 1991 a ide o Rockin‚ Around the Christmas Tree speváčky Brendy Lee, na treťom Last Christmas skupiny Wham! z roku 1984 a na štvrtom Jingle Bell Rock, ktorú spieva Bobby Helms a nahral ju v roku 1965.

Keď ide o slovenské piesne, medzi top 3 by sme zaradili pieseň Najkrajšie Vianoce skupiny IMT Smile, Každý deň budú vraj Vianoce speváka Mira Žbirku a pieseň Zima na saniach, ktorú prvý nahral Michal Dočolomanský v roku 1977.