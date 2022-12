Novoročné sviatky tiež poznačia aj športové podujatia.

Nezabudnime na to, že sa hrať bude anglická futbalová Premiér liga, ako aj ďalšie futbalové zápasy. Okrem toho aktívni budú v najsilnejšej basketbalovej lige sveta – americkej NBA lige a nezabúdajme ani na tradičné Turné štyroch mostíkov v skokoch na lyžiach. Už dnes v nemeckom zimnom stredisku Oberstdorf štartuje prvé podujatie na turné, potom sa 1. januára súťažiť bude v Garmisch-Partenkirchene, kým sa po Novom roku turné presťahuje do Rakúska – najprv do Innsbrucku a uzavreté bude 6. januára v Bischofshofene. Víťazom z minulej sezóny je Japonec Ryōyū Kobayashi, ktorý sa tak prepracoval k svojmu druhému triumfu na Turné štyroch mostíkov. V nadchádzajúcich dňoch sa podrobnejšie venujeme aj tejto tradičnej akcii, zatiaľ čo pozornosť teraz upriamujeme na ďalšiu športovú udalosť, ktorá sa začína už v prvej polovici januára.

Ide o 28. svetový hádzanársky šampionát, ktorý sa začne 11. januára. Na turnaji účinkujú aj naši hádzanári a turnaj sa hrať bude v Poľsku a Švédsku.

Prípravy reprezentácie Srbska

Naši hádzanári pred niekoľkými dňami pricestovali do Futbalového strediska v Starej Pazove, kde budú trénovať do 5. januára. Potom odcestujú do Švédska a pred začiatkom Majstrovstiev sveta zohrajú dva priateľské zápasy proti hostiteľskej krajine majstrovstiev – 6. a 9. januára.

Tréner našej reprezentácie Toni Gerona zverejnil širší zoznam hádzanárov, s ktorými počíta na nadchádzajúcom podujatí a možno konštatovať, že sú na ňom asi tí najlepší, ktorých v danej chvíli máme. Stále čakáme na tých, ktorí hrajú v nemeckej Bundeslige a po ich príchode asi selekcia bude kompletná.

Spomenuli sme, že naši zohrajú dva priateľské zápasy tesne pred začiatkom majstrovstiev, ale na turnaji hrať budeme v Poľsku. Srbsko je zaradené do skupiny E a zápasy sa hrať budú v meste Katowice. Turnaj otvoríme súbojom s Alžírskom 13. januára, potom nasledovať bude zápas s Nemeckom a skupinovú fázu majstrovstiev uzavrieme duelom s Katarom.

Aj keď sú Nemecko a Srbsko favoritmi v skupine, musíme byť obozretní. S Katarom seriózne treba počítať, lebo táto krajina v tíme má množstvo hádzanárov z iných krajov sveta, ktorí majú katarský pas a hrajú za túto selekciu. Dokonca bol Katar v roku 2015 vicemajstrom sveta, keď zároveň bol aj hostiteľom podujatia. Okrem toho majstrom Ázie sú päťkrát zaradom, takže je jasné, že ide o dobrú selekciu.

Alžírsko je relatívne pravidelným účastníkom majstrovstiev sveta, ale je v tieni Egypta a Tuniska, dvoch najlepších afrických tímov.

Zo skupiny do nasledujúceho kola postúpia tri najlepšie selekcie z ôsmich skupín, a potom vytvorené budú štyri nové. Neskoršie sa hrať bude štvrťfinále, semifinále a finále.

Priebeh majstrovstiev a favoriti

Srbsko je relatívne dobrou reprezentáciou, za nami sú dobré vydania v kvalifikácii na Majstrovstvá Európy, ale aj na Majstrovstvá sveta, ktoré sú pred nami. Srbsko totiž v play-off v apríli eliminovalo silné Slovinsko a po dvoch triumfoch proti tomuto tímu sme si postup aj zabezpečili. Z druhej strany hádzanári nás, žiaľ, zvykli na slabé vydania na záverečných turnajoch. Napríklad s trénerom Tonim Geronom sme zohrali dobrú kvalifikáciu na ME 2022, ale sme na tom podujatí zohrali veľmi slabo a skončili na veľmi skromnom 14. mieste.

Predsa na MS hrať bude aj Slovinsko, ktoré spolu s Holandskom získalo tzv. wild card, čiže osobitnú pozvánku.

Na Majstrovstvách sveta pred dvoma rokmi sme neúčinkovali a predtým sme maximálne postupovali do druhého kola. Posledné dobré výsledky z Majstrovstiev sveta datujú z rokov 2003 a 2005, keď sme boli na krok od semifinále. Posledná medaila je z roku 2001, keď sme vo Francúzsku získali bronz.

Titul majstra sveta obhajuje Dánsko, ktoré na MS 2021 v Egypte vo finále zdolalo Švédsko.

Práve tieto dve reprezentácie sú medzi najväčšími favoritmi na triumf, ale sú tu aj Francúzsko, Španielsko, tiež Nórsko a Chorvátsko.