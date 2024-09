Predchádzajúce vydanie UEFA futbalovej Ligy národov bolo najúspešnejšie pre našu reprezentáciu. Srbsko v sezóne 2022/2023 bolo prvé v B divízii vo svojej skupine a vďaka tomu výkonu si vybojovalo postup do elitnej A triedy európskeho futbalu.

Bol to pre našu selekciu veľký pokrok – keďže sme na štarte tejto relatívne novej UEFA súťaže hrali v tretej triede, čiže v Lige C, za tri vydania sme postúpili do najvyššej.

Je to skutočne dobrý výkon, čo nikto nepopiera, ale za posledné dva roky svedčíme inej situácii v našom výberovom tíme.

Začali duť, ako sa tomu povie, iné vetry, hra za krátke obdobie hrozne klesla a naša verejnosť je ospravedlnene nahnevaná na výkony nie iba futbalistov, ale aj vedenia a samotného Futbalového zväzu Srbska.

Klesať sme začali fakticky nejako pred a počas trvania Mundialu 2022, a potom sa rovnaký vzťah ku hre na trávniku videl aj v kvalifikácii na Euro 2024, potom aj na záverečnom turnaji tohto podujatia v Nemecku.

S novou sezónou Ligy národov sa zdá, že aj v reprezentácii budeme mať nové momenty. Zatiaľ Mitrović, Sergej, Kostić, Vlahović a ešte niektorí hráči, ktorí tvorili kostru, tvrdia, že v tíme v prvých dvoch zápasoch Ligy národov neboli pre zranenia, ale možno je príčina iná. To sa veru rýchlo uvidí, lebo sa október blíži a na programe budú nové výzvy.

Ruku na srdce, spomenutí futbalisti okrem Vlahovića by v reprezentácii už byť ani nemali a nemuseli.

O tom sme tiež už písali, ale bez ohľadu na negatívny výkon proti Dánsku, zdá sa, že tí, čo boli na teréne v Kodani, vynaložili úsilie. Žiaľ, rozčarovali sme sa ešte raz, zvlášť potom, ako sa nám podarilo proti Španielsku získať bod.

V Dánsku sme znovu boli bledí, bez konkrétnej myšlienky a nátlaku. Proti selekcii, ktorá nie je na úrovni ako v roku 2021, keď hrala semifinále ME, čiže proti tímu, ktorý je slabší ako Španielsko, ale očividne sme ani proti takému Dánsku viac ponúknuť nevedeli.

V októbri sú pred nami nové duely, najprv proti Švajčiarsku doma, a potom v Španielsku revanš.

Preto sa situácia musí meniť a vyhlásenia trénera Dragana Stojkovića, že sme s Dánskom hrali slabo, lebo hráči boli unavení a včas sa zobudili, dodatočne rozčuľujú.

Ostatné ligy a skupiny

Preto sa nazrime aj do ostatných skupín, lebo bolo množstvo zaujímavých výkonov. Ako zvláštny treba vysunúť historicky prvý triumf San Marína v oficiálnych zápasoch. Táto malá krajina v rámci Ligy D výsledkom 1 : 0 doma porazila Lichtenštajnsko, a tak po poslednom hvizdnutí rozhodcu nasledovali veľké oslavy.

Taliansko sa po slabom vydaní na Majstrovstvách Európy asi zotavilo a dosiahlo dve víťazstvá – proti Francúzsku a Izraelu.

V rámci skupiny v B divízii zatiaľ prekvapilo Gruzínsko, ktoré je prvé po triumfoch nad Českom (4 : 1) a Albánskom (1 : 0). Tak Gruzínsko, ak udrží rytmus, má šancu vystúpiť do A triedy.

V B triede je určite najväčším menom Anglicko, ktoré v minulej sezóne vypadlo z A divízie. Angličania nemali zatiaľ ťažkostí a v prvých dvoch zápasoch vyhrali nad Írskom a Fínskom.

Akokoľvek aj táto Liga národov bude vplývať aj na kvalifikáciu na Mundial 2026 v USA, Kanade a v Mexiku. Štyri najlepšie celky z Ligy národov, ktoré nebudú na prvých dvoch miestach kvalifikácie, si totiž zabezpečia play-off, a tým šancu hrať na Majstrovstvách sveta.

Nás predovšetkým zaujíma vydanie našej reprezentácie, ktorá na posledných piatich zápasoch dala len jeden gól, aj to po rohovom kope v nadstavenom čase proti Slovinsku. Je to veľký problém a v tomto momente sa na obzore konkrétnejšie riešenie asi nečrtá…