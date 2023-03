S príchodom marca čoraz častejšie sa spomína tradičný festival DIDA, ktorý sa v Pivnici pravidelne začína na sklonku tohto mesiaca. A práve počas tohto divadelného sviatku budú zverejnené výsledky medzinárodnej literárnej súťaže Píšeš? Píšem!

Ide o súčasť tentoraz už 12. seminára tvorivého písania Píšeš? Píšem! a jeho uzávierka je už dosť blízko – 19. marca 2023. Pripomenieme potenciálnym účastníkom, že je to súťaž pôvodných textov viacerých žánrov: dramatických textov – divadelných hier (rôzne žánre), prozaických, poetických a rozhlasových textov, textov piesní, námetov na storyteller, filmových scenárov k dokumentárnemu a hranému filmu alebo muzikálu. Vypísalo ju Ochotnícke divadlo Janka Čemana, v ktorom sa zrodila aj idea o potrebe takého školenia, akým je seminár tvorivého písania Píšeš? Píšem!

Ako sa v súťaži uvádza, určená je pre autorov bez vekového obmedzenia, rozdelená je iba do žánrových kategórií. Autori môžu poslať do súťaže neobmedzený počet textov, a to i do viacerých navrhnutých kategórií. Podmienkou je iba, aby zaslané príspevky neboli zatiaľ nikde publikované, aby boli v slovenskom jazyku a napísané na počítači. Práce treba zaslať mailom na adresu: seminar.pises.pisem@gmail.com.

Odborná porota vyhodnotí zaslané práce a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných prác na 1., 2. a 3. mieste v jednotlivých kategóriách. Okrem vecných cien autori získajú aj jedinečnú odmenu – realizáciu ich diel v danej tvorivej dielni počas letného seminára.

Je toto už 6. ročník tejto literárnej súťaže a je to druhá časť tohtoročného seminára Píšeš? Píšem! Najprv to bol malý seminár Poď sa vypísať (v januári) a po vyhodnotení prihlásených textov bude nasledovať tretia časť seminára – realizácia odmenených dramatických textov. Víťazné texty dostanú javiskovú podobu v rámci 12. ročníka semináru Píšeš? Píšem!, ktorý sa bude i tohto roku (rovnako ako vlani) konať v auguste (od 20. – 27. augusta 2023) v spolupráci s Kolektívom kreatívnych amatérov (KOKRAM) v Kovačici.