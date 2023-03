Kysáč je dedinka, v ktorej Srbi a Slováci svorne nažívajú už 250 rokov. Navzájom sa priatelia, niektorí sú kmotrovci, tiež aj svatovci. Spoločne oslavujú sviatky, aj srbské, aj slovenské. Nedávno ich roztúžili grafity nenávisti voči slovenskému národu, ktorých sa dopustil neplnoletý občan. Preto sa spoločne stretli v miestnostiach Domu penzistov, aby vyjadrili nesúhlas voči takému činu a dokázali, že sú tie grafity neopodstatnené.

Na úvod sa veľkému počtu prítomných prihovoril Ján Vozár, predseda Miestneho spoločenstva Kysáč a vyzdvihol: „Verím a som si istý, že tieto prípady, pokusy o rozsievanie semien nenávisti a hrozieb neovplyvnia už vytýčené výborné vzťahy medzi občanmi Kysáča, bez ohľadu na vieru a národnostnú príslušnosť… Obidva prípady boli prihlásené patričnej službe bezpečnosti, ktorá ihneď reagovala a podnikla zákonné opatrenia.“

Slova sa ujala aj Milana Arňašová Radićová, výborníčka v Zhromaždení mesta Nový Sad, ktorá vyjadrila podporu protestnému stretnutiu aj zo strany aktuálneho primátora, aj zo strany bývalého mešťanostu Nového Sadu. „Odsudzujeme to, čo sa stalo. To je len jeden prípad, jednotlivec a máme nádej, že sa to nezopakuje. Srbi a Slováci sú na rovnakej strane histórie. Aj jeden, aj druhý národ tento čin odsúdili, a to je dôkaz spolunažívania v Kysáči. Kysáč ako multietnická komunita je dôležitý pre mesto, Vojvodinu a Srbsko. My sme príkladom, ako sa má fungovať. Som hrdá na vás,“ povedala Arňašová Radićová.

V mene Tankosićevčanov (časť Kysáča) sa prihovoril Branko Predojević, ktorý povedal: „Tankosićevčania, čiže starousadlíci, ostro odsudzujú takýto čin, tiež ich vnukovia a pravnukovia. Zostáva na nás, aby sme to potláčali a bojovali proti tomu.“

Prítomní na protestnom stretnutí sa rozišli s nádejou, že sa takýto hnusný čin nezopakuje v roku, keď sa Kysáč chystá na veľké oslavy 250. výročia príchodu Slovákov do tejto malebnej a mierumilovnej dediny.