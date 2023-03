Včera na pondelkovom stretnutí v Spolku kulpínskych žien, ktorý sídli v miestnostiach v rámci Muzeálneho komplexu v Kulpíne, bola druhá v poradí dielňa ozdobovania vianočných vajíčok. Ako povedala nová predsedníčka kulpínskych žien Nataša Zimanová, už druhý pondelok sa venujú veľkonočným ozdobám.

Hlavne sú to vajíčka z umelého materiálu, ktoré ženy ozdobujú nalepovaním rôznofarebného hodvábu a rôznych drobných šperkov, alebo technikou dekupáže. Každé vajíčko ozdobili inak a každé je krásne, pestré a zaujímavé. Hore na vajíčka nalepovali kvačky zo stužiek, aby sa tie vajíčka dali aj niekde zavesiť.

„Keďže sme načas začali s prácou s veľkonočnými ozdobami, plánujeme aj živé vydúchané vajíčka tiež ozdobovať, ale neskoršie. Vlastne my ako spolok sme pozvané zúčastniť sa na veľkonočnej výstave v Nadlaku, v Rumunsku, a to 25. a 26. marca, takže sme sa už s predstihom začali pripravovať na to podujatie. Snažíme sa vypracovať čím vydarenejšie vianočné ozdoby, aby sme sa aj tak reprezentovali v zahraničí.“

Okrem spomenutej dielne kulpínske spolkárky v marci majú naplánované rôzne aktivity. Už v tomto týždni 10. marca sa aktívne zapoja do podujatia penzistov Kulpína, ktorí budú mať výročnú. Potom 11. marca sú pozvané do Hložian na ôsmomarcovú zábavu. A 18. marca je naplánované výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien, ktoré bude v Laliti. Po Nadlaku potom už v apríli sa majú zúčastniť na výstave kraslíc v Hložanoch.

„Naplánovaných aktivít máme dosť, stále sme v spolku aktívne a snažíme sa, aby naše akcie boli pútavé. Aj do budúcna plánujeme ďalšie prednášky aj zo zdravotníctva, aj z iných oblastí a tiež budeme mať ďalšie dielne pre ženy. Venujeme sa aj projektom, ktoré sú teraz v pokrajine aktuálne, takže by sme pozvali aj ďalšie Kulpínčanky, aby prišli medzi nás a zapojili sa do práce spolku. Máme rôzne aktivity a veríme, že si každá žena nájde niečo, čo ju bude zaujímať.“