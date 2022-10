Laliť aj tohto roku prilákala mnohých milovníkov tort v sobotu 8. septembra v rámci druhého ročníka tamojšej Tortiády. V Základnej škole Nestora Žučného sa zišli početní kuchári, tortárky, odborníci z gastronómie, ale aj návštevníci tak z domova, ako aj zo zahraničia. Jedni súťažili a druhí si užili krásu a sladké chute tort.

Na začiatku je potrebné zdôrazniť, že Tortiáda mala humanitárny charakter. „Všetky vyzbierané prostriedky budú usmernené na humanitárne účely. Presnejšie polovicu prostriedkov venujeme na liečenie Alekseja Grňu, ktorý je postihnutý cerebrálnou paralýzou a druhá časť bude venovaná žiakom základnej školy, presnejšie na exkurzie, ktoré budú čoskoro realizované,“ uviedla Daniela Lazorová, členka Organizačného výboru podujatia.

Tohto roku na Tortiáde bolo až 47 tort rôznych druhov. V porovnaní s minulým rokom, keď všetko bolo zdarma, torty sa tohto roku po ukončení hodnotenia predávali. Hodnotila ich trojčlenná porota, ktorú tvorili: Zdravko Gavrilović, predseda komisie a člen Kuchárskej federácie v Srbsku, Aleksandar Cekić, profesor kuchárskeho odboru v Odžaku, a tretím členom bol Stefan Terek, študent Vysokej hotelierskej školy v Belehrade.

„Tak ako vlani, aj tohto roku sme mali dve kategórie tort, a to sú detská a svadobná. V každej kategórii sme vyberali tri najlepšie. V každom prípade viac bolo svadobných tort. Hodnotili sme v prvom rade chuť torty, potom jej výzor – dekorovanie, a potom konzistenciu, čiže výzor torty po prekrojení. Samozrejme, najviac bodov nosí chuť torty, to je základ. Komisia nemala ľahkú prácu, keďže tu bolo množstvo tort, ktoré sú veľmi kvalitné a chuťovo výborné, niekedy boli iba malé odchýlky medzi nimi. Zistili sme, že ešte stále dominujú tradičné torty a tradičné spôsoby ozdobovania tort. Pri detských je to o niečo inak, lebo tu už dominuje fondán a figúrky z fondánu,“ zhodnotil člen komisie Stefan Terek.

Do podujatia sa zapojili žiaci Strednej odbornej školy Radivoja Uvalića z Báčskej Palanky, ktorí ako začiatočníci vystavili tiež svoje torty, s ktorými sa nemohli zahanbiť.

Komisia sa rozhodla v kategórii detských tort udeliť prvé miesto Stevanke Pejčićovej z Paragu, druhé získala Slobodanka Pećaraninová z Kuly a tretie Maja Valentová z Ratkova. Najkrajšiu a najchutnejšiu svadobnú tortu priniesol Miloš Mirosavljev zo Sivca, na druhom mieste sa umiestnila lalitská tortárka Želka Valentová (vlani získala prvé miesto) a tretie miesto patrilo Spolku žien Matkino srdce z Lalite. Osobitne boli pochválené aj torty, ktoré boli najmodernejšie dekorované, ale aj tie, ktoré si zachovali tradičnú formu. Ocenenie získali aj najmladšia účastníčka Michaela Šimeková a najstaršia účastníčka Mária Turčanová, obidve z Lalite.

V rámci podujatia mali návštevníci možnosť pozrieť si aj konské defilé, po čom nasledovala výstava vojvodinských pastierskych psov. V interiéri školy bola nainštalovaná výstava dvoch lalitských maliarok Zuzany Hrnčiarovej a Milice Jovanovićovej.

Na záver bolo na nádvorí základnej školy realizované jubilejné desiate podujatie Lalitské stretnutie panónskej tradície, ktoré organizuje Kultúrno-umelecký spolok Branislava Nušića z Lalite. Medzi účastníkmi boli domáce spolky Štefánik a Nušić, potom Komorný zbor Zvony zo Selenče, KUS Sloboda z Rumenky, spevácka skupina Seferin zo Zreňaninu, predstavitelia Matice slovenskej z Rijeky, z Chorvátska, a gajdoši Vanja Ilijev a Ognjen Ognjanović. Po skončení kultúrno-umeleckého programu nasledovali koncerty skupiny Eurobend a speváka Željka Vasića.

Aj tohto roku organizátorom Tortiády bola Turistická organizácia Obce Odžaci a Miestne spoločenstvo Laliť a patrónom podujatia bola Obec Odžaci.