Jadranka Joksimovićová, ministerka pre európske integrácie vo vláde Srbska, dnes povedala, že životne dôležitým záujmom Srbska je členstvo v Európskej únii a že strategicky uvažujeme o tom, ako postaviť krajinu tak, aby sme toto obdobie zvládli s čo najmenšími škodami.

Joksimovićová v programe Verejného servisu Srbska poznamenala, že Európska komisia 12. októbra zverejní balík týkajúci sa rozširovania, ktorý bude obsahovať aj výročnú správu o pokroku Srbska vo všetkých oblastiach dôležitých pre európske integrácie s vysvetlením, že prevládajúcim trendom je v súčasnosti geopolitický diskurz a geopolitické hľadisko.

„Ako blízko sme k EÚ, je dôležitá a legitímna otázka, ale s novou metodikou a všetkými geopolitickými dôvodmi je úplne legitímna otázka aj kde sa nachádza EÚ, pokiaľ ide o západný Balkán,” položila otázku ministerka.

Nová metodika nie je podľa nej len o adaptácii, ale o synergii zmien, ktoré by sa mali udiať v kandidátskych krajinách, ako aj v Európskej únii.

Pokiaľ ide o Srbsko, ako vysvetlila, je tam časť, ktorá je podmienečne reformná, technokratická, kde sú jasne stanovené všetky záväzky, ktoré máme vo vzťahu ku klastrom a akčným plánom, ktoré budú prezentované v správe 12. októbra. Dodala, že očakáva, že správa, bez ohľadu na pokrok v oblasti právneho štátu a ekonomiky, bude kritická vo vzťahu k pozícii Srbska k reštriktívnemu režimu voči Rusku.

„Našu krajinu stojí neuvalenie sankcií na Rusko, ale stálo by ju aj to, ak by nepočúvala čo si občania myslia,” povedala ministerka a podčiarkla, že naše červené línie sú medzinárodné právo a rokovací rámec s EÚ.