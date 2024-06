Sami dobre vieme, že Američania majú svoj vlastný životný štýl, ktorý sa každopádne vzťahuje aj na športový kontext. Nikto nepopiera, že futbal v tejto obrovskej krajine nie je na takej úrovni, ako v niektorých európskych či juhoamerických, ale preto sú niektoré iné športy na veľmi vysokej úrovni, že sa ani jedna iná športová súťaž na svete s tou americkou nedá porovnávať.

K tomu je zvláštny aj ich formát súťaže – kúpite si licencie a hráte. Nikto nepostupuje a nikto nevypadá z ligy. Najhoršie, čo sa vám môže udiať je to, že nedosiahnete play-off, ale v budúcej sezóne už máte ďalšiu šancu. Tak je dokonca aj v MLS, čiže najvyššej futbalovej súťaži, ale aj v NFL, MLB, NHL, tiež v najsilnejšej basketbalovej lige sveta, NBA.

A práve tá, bez ohľadu na uzavretý formát, každoročne láka milióny milovníkov športu pod obručami do takej miery, že Európania prebdejú celé noci a sledujú zápasy obľúbených klubov v nočnom termíne. Samozrejme, pre časový rozdiel.

Práve v NBA lige v tejto sezóne padol rekord. Boston Celtics sa totiž stali šampiónmi najsilnejšej ligy osemnástykrát v dejinách, čím sa osamostatnili v čele večnej tabuľky a majú o jeden titul viac ako najbližší prenasledovatelia – LA Lakers.

Celtics v sezóne, ktorá práve vyvrcholila, absolútne dominovali v celej lige. Podarilo sa im formovať fantastický tím v čele s Jaylenom Brownom, ktorý si zaslúžil titul MVP finálovej série.

Boston regulárnu časť sezóny skončil s presvedčivým výkonom 64 triumfov a iba 18 prehier. Ako dominovali potvrdzuje skutočnosť, že za Bostonom nasledoval Oklahoma City a Denver zo Západu, celky, ktoré mali o celých sedem prehier viac.

A potom, keď sa začala play-off, Boston sa už nezastavoval. V prvom kole výsledkom 4 : 1 porazili minuloročného finalistu Miami, v ďalšom rovnakým výsledkom triumfovali aj nad Clevelandom, potom semifinále, čiže konferenčnom finále pre Indianu pripravili takzvanú metlu – potrebovali iba štyri zápasy na postup, keďže triumfovali maximálnym výsledkom 4 : 0 a čakali na rivala v boji o prsteň.

Dopadlo tak, že to bude Dallas v čele s fantastickým Lukom Dončićom, ktorý bol v konkurencii o titul MVP celej ligy, ale mu to nakoniec predsa nevyšlo, lebo sa titul do rúk dostal Nikolovi Jokićovi už tretíkrát.

Dallas regulárnu časť finišoval na piatom mieste Západnej konferencie a v play-off na krídlach práve Dončića postúpil až do finále.

Boston dominoval (aj) vo finále

Predsa v boji o prsteň odpoveď nemali. Boston sa rýchlo ujal vedenia 3 : 0, potom sa klubu zo štátu Texas podarilo zachrániť mečbal, keď naozaj súpera deklasovali, ale potom, keď sa finále znovu presťahovalo do Bostonu, Celtics už dilemu nemali.

Triumfovali v piatom stretnutí a úhrnným výsledkom 4 : 1 získali titul majstra. Je to pre nich prvý titul až po roku 2008 a prišiel potom, ako vo finále proti celku Golden State prehrali v roku 2022.

Ako sme spomenuli, Boston je teraz jediným celkom, ktorý má 18 titulov. Okrem toho Celtics sú vo finále veľmi úspešní, keďže v boji o prsteň prehrali len v piatich prípadoch.

Dallas zostal na jedinej trofeji z roku 2011, kým v roku 2006, rovnako ako aj v aktuálnom, predsa neuspeli.

Tak sa po roku 2018 ani Denveru nepodarilo titul obhájiť, keďže vlani celok z Colorada triumfoval prvýkrát v dejinách, práve s Jokićom v čele.

Dvakrát zaradom titul v spomenutom roku 2018 a predtým v roku 2017 získal Golden State a legendárna generácia Curryho, Duranta, Greena, Thompsona a ďalších.

Nová sezóna, tá 2024/2025, v NBA lige odštartuje v októbri aktuálneho roka.

Foto: www.facebook.com/nba