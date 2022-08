Nespokojní poľnohospodári protestujú v Novom Sade od pondelka. V súvise s tým predsedníčka vlády Srbska Anna Brnabićová vyhlásila, že je pripravená opäť sa stretnúť s poľnohospodármi.

Pripomenula, že sa včera v Belehrade konalo stretnutie s farmármi, po ktorom protesty pokračovali.

„Keď ide o dodatočné ústupky, máme určité idey. Včera sme splnili to, čo sme sľúbili, teda zrušili sme zákaz vývozu oleja. Sme pripravení spolu s výrobcami oleja požadovať, aby výkupná cena bola 535 dinárov bez dane,“ povedala.

„Je dôležité vedieť, že ak štát garantuje cenu slnečnice, tak by to musel urobiť pre všetkých, a to je nemožné,“ zdôraznila premiérka a dodala, že jediné, čo sa dá regulovať, je obchodná marža, ktorá by vynášala desať percent, ako aj to, že ponúkli dotáciu na palivo 22 dinárov na hektár a v poslednom štvrťroku dotácia by mohla vynášať 30 dinárov. Zároveň porovnala rozpočet na dotácie z roku 2010, ktorý bol 14 miliárd, a súčasný, ktorý presahuje 50 miliárd dinárov.