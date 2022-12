Ak Chorvátsko dostane vo štvrtok súhlas na vstup do najväčšej bezhraničnej oblasti na svete, rady vozidiel na jeho hraniciach so susedmi v EÚ sa stanú históriou, informuje francúzska agentúra AFP a prenáša chorvátsky portál index.hr.

Zasadnutie Rady Európskej únie pre vnútorné veci a spravodlivosť bude zajtra a Chorváti očakávajú, že sa dostanú do schengenského priestoru, ktorý umožňuje voľný pohyb viac ako 400 miliónom ľudí v rámci 26 členských štátov. Na vstup do Schengenu čakajú aj Rumunsko a Bulharsko.

Podľa agentúry AFP jedným z najspornejších bodov bola schopnosť Chorvátska strážiť najdlhšiu vonkajšiu pozemnú hranicu EÚ v čase, keď migrácia zostáva kľúčovou výzvou.

Záhreb podal žiadosť o členstvo v schengenskom priestore v roku 2016, keď sa Európa ocitla v príliš neprajnej situácii. Milióny migrantov, mnohí z konfliktných zón, riskovali od roku 2015 svoje životy, aby nelegálne vstúpili do EÚ, a potom v roku 2020 vypukla pandémia Covid-19. Obidve krízy prinútili krajiny Schengenu znovu zaviesť určité hraničné kontroly.

Ak dostane Chorvátsko zelenú na vstup do Schengenu, od 1. januára 2023 by sa malo skončiť dlhé čakanie na hraničných priechodoch so Slovinskom a s Maďarskom. Na letiskách by z technických príčin uvoľnenie opatrení malo platiť od 26. marca 2023.