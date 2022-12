V utorok 6. decembra už tradične v Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici prebiehal program venovaný sviatku sv. Mikuláša v podaní žiakov druhákov.

Mikulášsky program v Základnej škole Mladých pokolení má svoju zabehnutú tradíciu. V tomto roku tri triedy druhákov prichystali krásne básničky a pesničky o Mikulášovi, avšak nechýbali ani tance, veršovačky a spev. Tento príležitostný program kovačickí druháci venovali svojim babičkám, ktoré sa im zavďačili sladkými maškrtami, ktoré si všetci prítomní po programe mohli vychutnať. Program pripravili triedne učiteľky Anna Kukučková, Vieroslava Válovcová a Jarmila Husáriková Kotvášová.

Aj improvizované pódium na chodbe školy sa nieslo v znamení prichádzajúcich vianočno-novoročných sviatkov, ale aj Mikuláša a dedka Mráza. Ozdoby tiež vypracovali druháci za pomoci svojich triednych učiteliek.

Deň sv. Mikuláša azda netreba osobitne opisovať. Je jedným zo sviatkov z predvianočného cyklu, ktorému sa spravidla najviac tešia deti, lebo dostanú darčeky a sladkosti. Najprv si však musia svoje topánky vyčistiť a položiť do okna a až potom si môžu byť isté, že do rána v nich bude prekvapenie.

Hovorí sa, že dobré deti dostanú sladkosti a tie neposlušné prútik. Túto historku pozná skutočne už každé dieťa a v tom aj je to čaro. Keď sa nám podarí vštepiť zvyky a obyčaje, či povery späté s tradíciou, je to chvályhodné. Môžeme si byť istí, že deti vedieme a učíme k tomu, aby si tradície predkov ctili a udržiavali. A to bolo práve vidieť na tomto programe. Usmiate, veselé tváre našich ratolestí. Roztancované, hravé zapôsobili na každého a prítomní domov odchádzali s peknými dojmami.

Účastníci programu sa naučili a predviedli to aj prítomným, že o Mikulášovi tradujú rôzne legendy. Zrejmé je však, že bol známy svojou štedrosťou a dobročinnosťou. Keď jeho rodičia zomreli, zdedil obrovský majetok, no údajne on ho rozdal chudobným ľuďom a sirotám. Kiežby takých Mikulášov bolo aj dnes na svete! A čím viac!