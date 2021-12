Exotická kráska pochádzajúca z vlhkých hôr oblastí Strednej Ameriky sa do Európy dostala v roku 1834 z Mexika. O rozšírenie a symboliku tohto prekrásneho kra sa postarali brazílski misionári, ktorí ho vysádzali pri kostoloch a misiách v pralese.

Až začiatkom 20. storočia sa začala pestovať ako vianočná rezaná kvetina a tešila sa veľkej obľube najmä v Holywoode. Odtiaľ sa jej sláva preniesla aj do Európy a šľachtením začali vznikať nové odrody. Aj keď zo začiatku táto rastlina nevzbudzovala veľký záujem, nové odrody so svojimi pestrofarebnými listeňmi na vrcholoch výhonkov usporiadaných do hviezdic pestovateľov očarili. Pretože kvitli práve v období Vianoc, stali sa kvetmi slávnostne prestretých vianočných stolov a Vianoc.

Rastlina krátkeho dňa

Presný botanický názov je prýštec najkrajší (Euphorbia pulcherrima), známa aj pod straším názvom mliečnik najkrajší. Z hľadiska pestovania je vianočná hviezda rastlina krátkeho dňa. Pretože sa používa iba na dočasnú živú ozdobu, pestovatelia musia rastlinu oklamať redukciou počtu hodín denného svetla. To znamená, že počas štyroch týždňov pred Vianocami treba každú noc rastlinu držať v teplej a tmavej miestnosti najmenej štrnásť hodín. Už po troch týždňoch začnú vyrastať drobné kvietky a ozdobné listene. Na lepšie zatmenie treba použiť kartón alebo čierne vrece, ktorým rastlinu prikryjeme. Kvitnutie brzdí už aj svetlo pouličných lámp. Viac svetla spôsobuje aj bujnejší a rozkonárený vzrast. Kvitnutie trvá približne tri až štyri týždne, no často vydrží až do polovice februára.

Ošetrovanie po odkvitnutí

Po odkvitnutí, ak ju chceme pestovať aj ďalej, treba jej v byte nájsť svetlejšie miesto a pravidelne ju prihnojovať. Zrežeme ju asi na 15 cm. Substrát necháme takmer vyschnúť a na mesiac ju umiestnime na svetlé miesto pri izbovej teplote. Potom ju opäť začneme polievať a rastlina začne rásť. Vtedy sa aj odporúča presadiť ju do rovnako veľkého črepníka, aby sa nezaťažovala tvorbou koreňov, ale sústredila sa na tvorbu kvetov. Na rastline necháme len päť výhonkov, ostatné odstránime. Pri zrezávaní alebo poranení z rastliny vyteká mliečnobiela jedovatá šťava. Toto tzv. „krvácanie“ možno zastaviť namočením stonky do teplej vody. Po ošetrení je potrebné dobre si umyť ruky.







V letných mesiacoch môžeme vianočnú hviezdu pestovať vonku v záhrade alebo na balkóne, na chránenom mieste, kde si musí privyknúť na svetlo a čerstvý vzduch. S príchodom studených jesenných nocí ju znova umiestnime dovnútra.

V zime udržujeme rastlinu pri teplote nad 16 °C za primeranej vlhkosti. Vhodné je rosiť ju vlažnou vodou pomocou rozprašovača. Keď kvitne, umiestnime ju na chladnejšie miesto a zavlažovanie obmedzíme.

Ako si vybrať tú pravú?

Vianočná hviezda je citlivá na prievan, chladný vzduch a nemá rada cigaretový dym. Ak chceme, aby našu izbu skrášľovala niekoľko týždňov, musíme si dobre vybrať už pri nákupe. Dôležité je všímať si drobné kvety v strede farebných listov. Rozkvitnuté sú sírovožlté, pred rozkvitnutím nájdeme iba veľmi malé zelené púčiky. Rastlina so žltými kvetmi skoro odkvitne a opadnú jej aj dekoratívne farebné listy. Preto kupujme rastliny iba s drobnými zelenými púčikmi v strede listov.

Pri prenášaní z predajne musí byť rastlina dobre zabalená, aby bola chránená proti chladu vonku. Je citlivá na nízku teplotu, preto aj keď si kúpime zdravú a peknú rastlinku, môže pri prenose v mraze zažiť teplotný šok, z ktorého sa už nespamätá. Po príchode domov ju nerozbalenú umiestnime na niekoľko hodín do chladnejšieho priestoru. Neskôr ju tam odbalíme a necháme ešte aspoň dve hodiny, aby sa aklimatizovala. Až potom ju prenesieme do izby. Zásadne ju neumiestňujeme k radiátoru. Nájdeme pre ňu dostatočne svetlé miesto bez priameho slnka, nie však v prievane. Rastliny spotrebujú pomerne veľa vody, pri zalievaní však dbáme, aby substrát nebol premokrený, ale aby ani nepreschol. V miske nesmie stáť prebytočná voda – vtedy hnije. Kvitnúca nesmie úplne preschnúť! Ak ju na noc prenesieme do chladnejšieho prostredia, predĺžime tým kvitnutie.