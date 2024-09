Fakt, že prišla jeseň potvrdzujú (aj) takmer všetky športové podujatia, keďže sa tak v rámci krajín, ako aj na medzinárodnej scéne začali alebo začínajú úvodné kolá novej sezóny.

Konkrétne v článku ide o sezónu 2024/2025 v rámci CEV volejbalovej Ligy majstrov – Srbsko reprezentuje majster z minulej sezóny Crvena zvezda. Belehradčania súťaž v elitnej triede európskeho volejbalu otvorili kvalifikáciou v druhom kole a rivalom bol cyperský klub Omonia Nikózia.

Crvena zvezda v dvojzápase vyhrala maximálnym výsledkom – dvakrát bolo 3 : 0 na sety a v oboch prípadoch bol náš predstaviteľ príliš presvedčivý. Treba byť obozretný, lebo cyperský predstaviteľ nie je meradlom a už v ďalšom kvalifikačnom kole za súpera Crvena zvezda dostala holandský celok Orion Stars Doetinchem.

Zaujímavo je však to, že sa holandský klub do druhého kvalifikačného kola v stredu dostal vďaka triumfu v tzv. zlatom sete proti estónskemu Selver x TalTech Tallinnu – v prvom stretnutí Estónci vyhrali 3 : 0 na sety a v druhom Holanďania 3 : 1. S ohľadom na to, že vo volejbale výsledky 3 : 0 a 3 : 1 majú rovnakú váhu, hral sa zlatý set, v ktorom výsledkom 15 : 13 triumfovali Holanďania.

Prvé stretnutie Orion Stars – Crvena zvezda na programe bude 1. októbra v Holandsku a revanš v Belehrade zohrajú rivali 8. októbra.

Inak aj dvojzápas predstaviteľov Portugalska a Španielska v prvom kvalifikačnom kole Ligy majstrov smeroval do zlatého setu. V tom triumf dosiahol španielsky predstaviteľ Guaguas Las Palmas proti lisabonskej Benfici.

Posledné odvetné stretnutie prvého kvalifikačného kola je na programe vo štvrtok a v ňom si sily zmerajú kluby zo susedných krajín – v Záhrebe sa stretnú tamojšia Mladost a čiernohorská Budvanska Rivijera.

Do tretieho kvalifikačného kola postúpia víťazi štyroch dvojzápasov a potom vytvorené budú dva páry – víťazi sa kvalifikujú do skupinovej fázy CEV Ligy majstrov. Tá odštartuje až v novembri a zatiaľ je známych 18 z úhrnne 20 mužstiev.

Najviac predstaviteľov majú Taliansko, Poľsko a Nemecko – troch, Turecko, Belgicko a Francúzsko dvoch. Bulharsko, Česko a Slovinsko majú jedného predstaviteľa, ktorý tiež smeruje priamo do skupinovej fázy.

Krátko z dejín volejbalovej Ligy majstrov

Aktuálnym šampiónom Európy je taliansky celok Trentino Volley, ktorý vo finále minulej sezóny prekonal poľský celok Jastrzębski Węgiel. Predtým trikrát za radom triumfoval ďalší predstaviteľ Poľska ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Najúspešnejšia je moskovská CSKA s trinástimi titulmi, ale posledný datuje z roku 1991. Nasleduje ďalší predstaviteľ Ruska Zenit Kazaň, ktorý má šesť titulov a všetky získal v období rokov 2008 až 2018.

V pokračovaní sú tri talianske kluby a jediným celkom z bývalej Juhoslávie, ktorý hral vo finále niekdajšieho Pohára majstrov je záhrebská Mladost.

V boji o primát hrali trikrát, v rokoch 1964, 1984 a 1985, ale sa im ani raz nepodarilo triumfovať.

V súčasnosti je situácia pre naše kluby podobná, ak aj nepriaznivejšia a prípadný postup do skupiny Ligy majstrov je úspechom.

V minulej sezóne sme predstaviteľa v tejto fáze nemali a v sezóne 2022/2023 v skupine hrala novosadská Vojvodina – dosiahla vtedy jeden triumf a päťkrát prehrala.