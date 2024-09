Od 2. do 6. októbra na Novosadskom veľtrhu budú zorganizované programy Veľtrhu ekológie a 55. Medzinárodného veľtrhu lovu a rybolovu Lorist.

Veľtrhu sa zúčastní vyše 120 vystavovateľov zo Srbska, regiónu, ako aj krajín Európskej únie.

Generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Nikola Lovrić povedal, že tento rok sa očakáva okolo 40-tisíc návštevníkov všetkých generácií, najmä rodín.

„Veľtrh ekológie je tento rok venovaný zvyšovaniu povedomia o selekcii odpadu a v rámci veľtrhu Lorist je pripravený špeciálny program v Master hale, kde bude výstava trofejí a dokonca aj 50 vypchatých zvierat, čo je v regióne unikát,” povedal riaditeľ Lovrić.

Jednotlivé vstupenky stoja 450 dinárov, skupinové 400 dinárov, pričom deti do siedmich rokov majú vstup zdarma. Pracovná doba je od 10.00 do 19.00 h a posledný deň do 17.00 h.

Všetci návštevníci s kúpenými vstupenkami budú účinkovať v darčekovej hre.