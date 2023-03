Združenie pazovských žien je úspešnou programovou formou tamojšieho SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Na základe stanoveného plánu a programu práce vždy realizujú aj výlety, ktoré majú edukačný ráz. Tentoraz skupina žien z tohto združenia v dňoch 24. až 26. marca absolvovala výlet do Trebinja (Bosna a Hercegovina) a Dubrovníka (Chorvátsko).

Z tohto trojdňového výletu, kde im žičilo aj počasie, si do Pazovy priniesli krásne spomienky, o ktorých nám porozprávala Anna Horvátová, predsedníčka Združenia pazovských žien, a členky Mária Rumanová a Katarína Mikľanová. Hoci cesta bola dlhá, predsa všetky účastníčky výletu boli spokojné s tým, čo videli, od pamätihodností po kultúrne a turistické lokality. V Trebinji mali príležitosť podľa slov Horvátovej navštíviť tamojšie monastiere, múzeá, pomníky, poprechádzať sa ulicami starého mesta, dozvedieť sa viac o Hercegovskej Gračanici a básnikovi a spisovateľovi Jovanovi Dučićovi. Trebinje je i tradične známym hostiteľským mestom prestížneho divadelného festivalu najúspešnejších ochotníckych divadiel toho času zo Srbska, Chorvátska, Severného Macedónska, Čiernej Hory a Bosny a Hercegoviny. Neraz na tomto festivale účinkovali a boli odmeňované aj pazovské divadelné súbory SD VHV. M. Rumanová, ktorá je i členkou tohto divadla, v Trebinji bola po štvrtýkrát a počas tohto výletu navštívila aj kultúrne strediská, kde kedysi spolu s pazovskými divadelníkmi vystupovala.

Na vzdialenosti trochu viac ako 30 kilometrov od Trebinja sa nachádza aj Dubrovník – mesto sa na juhu Chorvátska. Opevnené mesto je známe svojou dlhou a búrlivou históriou, stáročnou architektúrou, úzkymi dláždenými uličkami, nádhernými barokovými kostolmi… Ako uviedla Mikľanová, ktorá po prvýkrát navštívila tieto lokality, neľutovala, že sa zúčastnila tohto výletu a aj napriek namáhavej a dlhej ceste, stálo to za to vycestovať na výlet a všetko to popozerať.