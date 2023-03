Upchatý odtok môže byť pohromou, ktorý sa pravidelne vyskytne v každej domácnosti. Ako najčastejší problém sa však javí upchaté potrubie v kuchyni. Chemické prostriedky sú na reklamách predstavené ako ten najlepší spôsob, ale tieto čističe odtokov môžu byť nebezpečné často tak pre ľudí, ako aj pre potrubia a najmä pre životné prostredie. Preto je najlepšie vyhýbať sa im kedykoľvek je to možné.

Babské metódy, ktoré fungujú od nepamäti, sú zatiaľ ten najlepší výber na prečistenie upchatých odtokov. Ak však tieto spôsoby nepomôžu, už potom je čas siahať po inej metóde čistenia.

Možno najefektívnejšou domácou metódou, ktorej by ste mali dať šancu, je použitie octu a sódy bikarbóny. Budete potrebovať 1 šálku octu, 2 šálky sódy bikarbóny a 4 šálky vriacej vody. Prvým krokom je, aby ste pozbierali všetku vodu z umývadla, pretože inak roztok nepôjde do odtoku plnou silou. Ak je v umývadle voda, naberte ju pohárom alebo inou nádobou. Môžete použiť aj krátku hadicu alebo gumenú hadičku, ak sa chcete vody zbaviť rýchlejšie. Keď bude umývadlo prázdno, do odtoku nasypte sódu bikarbónu, ktorú potom zalejete vriacou vodou. Necháte niekoľko minút pôsobiť. Následne dosypete zvyšnú sódu spolu s octom. Odtok zaštupľujte, aby prebehli potrebné chemické procesy. V odtoku by sa mala zjaviť pena, a tak sa uvoľnia všetky nánosy nečistôt. Na konci ho treba prepláchnuť poriadnou dávkou vriacej vody.

Prevencia je zlatý základ, aby sa vám už ďalej takýto problém nezjavoval. Vyhnúť sa upchatého odvodu môžete tak, že z času na čas vyčistíte odpadové potrubie či sifón.

Zdroje: kakopedija.com, topbyvanie.sk