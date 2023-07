Premýšľate, čo všetko si zabaliť do kufra, keď cestujete na letnú dovolenku? Neviete, koľko tričiek budete potrebovať, alebo či so sebou ťahať všetky tie hračky pre deti? Pripravili sme zoznam všetkých užitočných vecí, ktoré by vám pri mori určite nemali chýbať. A pozrieme sa aj na to, čo si so sebou brať nemusíte.

Najdôležitejšie veci

* platný cestovný doklad – do niektorých krajín vám stačí občiansky preukaz, niekde potrebujete cestovný pas či medzinárodný vodičský preukaz. Aký doklad budete potrebovať do tej vašej destinácie vám poradia priamo v cestovke,

* cestovné poistenie,

* karta poistenca,

* víza – ak sú do krajiny potrebné, cestovka vybaví vízum za vás. Ak cestujete na vlastnú päsť, budete to musieť zvládnuť sami,

* poukážka na ubytovanie – obdržíte od cestovky,

* letenka,

* peniažky a kreditná karta,

* elektronika – fotoaparát, kamera alebo v dnešnej dobe “iba” mobil,

* nabíjačky k zbalenej elektronike.

Oblečenie

* 2 plavky,

* šaty / tričko na pláž,

* pyžamo,

* spodná bielizeň,

* 2 – 3 páry ponožiek,

* dlhé nohavice, * ľahká bunda / mikina,

* 5 tričiek / tielok,

* 3 kraťasy alebo sukne,

* pre dámy 2x šaty,

* topánky do vody (ak sú potrebné),

* žabky alebo sandále,

* pevná obuv na výlety,

* obuv na hotel,

* pokrývka hlavy – šatka / klobúk / šiltovka,

* kvalitné slnečné okuliare.

Hygiena

* zubná kefka a pasta,

* šampón,

* kondicionér,

* mydlo,

* sprchový gél,

* hrebeň alebo kefa,

* sponky a gumičky do vlasov,

* antiperspirant,

* kvalitný krém na opaľovanie,

* kvalitný krém po opaľovaní,

* holiaci strojček a pena na holenie,

* mejkap, odličovacie mlieko, odličovacie tampóny,

* manikúra,

* vatové tyčinky do uší,

* papierové vreckovky,

* toaletný papier (ak nejdete do hotela ale na apartmán),

* repelent proti hmyzu, * šošovky (ak nosíte)/okuliare,

* fén (ak nejdete do hotela, ale na apartmán).

Lekárnička

* Lieky, ktoré pravidelne užívate,

* lieky proti bolesti – nurofen, ibuprofen,

* proti nevoľnosti,

* na alergiu,

* pastilky na cmúľanie proti bolesti hrdla,

* probiotikum, na tráviace problémy,

* na úpal,

* dezinfekcia, leukoplast a obväz – na ošetrenie menšieho úrazu.

Ostatné

* Uteráky (aspoň 1 – 2),

* osuška na pláž,

* zápisník a pero,

* karty, časopisy, knihy, krížovky,

* plážová taška,

* menší vak na výlety,

* pre deti: 1 obľúbená hračka, nafukovacia lopta, plážový stan, hračky do pieskoviska, nafukovačka, šnorchel, rukávniky,

* slnečník, prestieradlo na ležanie (ak nebudete mať plážový servis),

* malé šitie,

* nádoba na jedlo a vodu (ak by ste chceli deťom zobrať na pláž ovocie alebo si v reštaurácii zobrať jedlo so sebou),

* mňamky na cestu – sušienky, cukríky, sušené ovocie, oriešky,

* igelitová taška/vrecko na špinavú bielizeň.

Užitočné rady pred odchodom

* Ťažké predmety dajte na spodok kufra.

* Topánky vypchajte ponožkami – ušetríte tak miesto.

* Väčšinou si vystačíte s oveľa menším počtom oblečenia, ako si myslíte. Ak by ste náhodou čokoľvek potrebovali, v každej destinácii sú dnes obchody s oblečením. Aspoň budete mať z dovolenky pamiatku aj v podobe pekného kúsku do šatníka.

* Pri balení detí pokojne prichoďte ku každej položke (okrem obuvi) o jeden kus navyše. Deti sa rýchlejšie zašpinia a vy vďaka tomu nebudete musieť na dovolenke prepierať.

* Zabezpečte starostlivosť o domáce zvieratká i o kvety.

* Vyprázdnite chladničku a vyneste smeti.

* Vytiahnite z elektriky všetky spotrebiče, ktoré môžete.

* Vypnite vodu.

* Nabite si všetky zariadenia (fotoaparát, mobil alebo kameru).

Hoci sa to nemusí zdať, nahádzať do kufra pár vecí hodinu pred odletom na dovolenku sa nemusí vždy oplatiť. Aby bol pobyt pri mori naozaj tip-top, je fajn mať so sebou všetko známe a nevyhnutné. Balenie na dovolenku jednoducho potrebuje systém. A dobrý zoznam.

