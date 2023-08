Dnes bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi čiernohorským podnikom Monteput a VP Putevi Srbije, ktorým sa umožní spoločný systém elektronického výberu mýta.

Podpisovania sa zúčastnil aj minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesić, ktorý zdôraznil, že spoločný elektronický výber mýta medzi Srbskom a Čiernou Horou neznamená len jednoduchšie cestovanie, ale aj dodatočné spojenie národov a dvoch krajín.

„Výstavba cesty do Čiernej Hory a elektronický výber mýta budú našimi prioritami,“ zdôraznil minister a potvrdil, že do konca roka bude hotová naša časť cesty do Požegy a následne výstavba diaľnice k mestu Boljare, ktorá je dlhá 107 kilometrov.

„Tá cesta bude veľmi frekventovaná, na oboch stranách bude veľké množstvo áut. Integrované mýto je len krok bližšie k užšej spolupráci medzi ľuďmi, aby sme na Balkáne nemali žiadne hranice, ani ťažkosti s cestovaním,“ povedal Vesić.