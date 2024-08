Pre náš futbal konečne jedna potešujúca správa – Crvena zvezda postúpila do skupinovej fázy Ligy majstrov. Belehradský celok totiž v odvetnom stretnutí dohonil, a potom aj prekonal manko z Nórska z prvého stretnutia proti tamojšiemu klubu Bodø/Glimt – Crvena zvezda v revanš stretnutí výsledkom 2 : 0 prekonala súpera, a tak znovu vystúpi v skupine elitnej európskej futbalovej súťaže, tentoraz už v novom formáte.

Červeno-bieli v odvetnom zápase na trávniku vyzerali dobre, hrali precízne a v najväčšej časti zápasu dominovali.

Hra nebola na vynikajúcej úrovni, ale vystali chyby, ktoré by rival vedel využiť. Góly boli vsietené v správnych momentoch, po nich sa Belehradčania nezačali orientovať na defenzívu, ako naše kluby najčastejšie robievajú a rovnako tak aj reprezentácia.

Ani pri konci, keď už nórskemu predstaviteľovi gól bol veľmi potrebný, v tíme nášho majstra nebola viditeľná panika a vedeli neutralizovať každý prípadne nebezpečnejší útok.

Keď všetko zhrnieme, môžeme konštatovať, že Crvena zvezda zaslúžene triumfovala a v skupine Ligy majstrov vystúpia druhýkrát zaradom.

Pri štvrtkovom losovaní párov tohtoročnej Ligy majstrov v skupinovej fáze budú Belehradčania v treťom klobúku.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, v sezóne 2024/2025 budeme mať len jednu skupinu, svojrázny ligový formát a všetky kluby v nej zohrajú osem zápasov (dosiaľ to bolo šesť).

Okrem toho formát je širší a namiesto 32 klubov je v lige teraz 36 tímov.

Pri žrebovaní, ktoré na starosti bude mať počítač, každý klub za rivalov bude mať dva celky z každej výkonnostnej skupiny. To znamená, že sa ani blízko Crvena zvezda nestretne so všetkými, ale iba s ôsmimi z úhrnne, ako sme spomenuli, 36 klubov.

V prvej výkonnostnej skupine sú tí najlepší: Real Madrid, Manchester City, Bayern Mníchov, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Miláno, Borussia Dortmund, RB Leipzig a Barcelona.

V druhej sú Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk a AC Miláno.

V tretej spolu s Crvenou zvezdou sú rozvrhnutí aj Feyenoord, Sporting Lisabon, PSV Eindhoven, Dinamo Záhreb, Red Bull Salzburg, Lille, Young Boys a Celtic.

Nakoniec v poslednom tzv. klobúku je pozostávajúcich osem mužstiev: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Praha, Aston Villa, Bologna, Girona, VfB Stuttgart, Sturm Graz a Brest.

Uvidíme už čoskoro, ako sa nám nový formát bude pozdávať a treba prízvukovať aj to, že na rozdiel od predchádzajúcich rokov bude tentoraz zimná prestávka pre zvýšený počet zápasov kratšia.

Prvé kolo na programe bude od 17. do 19. septembra, potom sa hrať bude aj v októbri, novembri a v decembri. V minulosti sa v poslednom mesiaci roka končila skupinová fáza, ale tentoraz posledné dve kolá na programe budú v januári.

Play-off čiže eliminačné kolá odštartujú už 11. a 12. februára.

Situácia je taká, že po ligovej časti do osemfinále postúpi osem najlepších celkov. Tímy na pozíciách 9 až 24 budú hrať play-off a tí umiestnení nižšie sa s Európou rozlúčia, keďže už nie je presťahovanie do Ligy Európy.

Liga Európy a Konferenčná liga

Rovnako platí aj pre Ligu Európy – tiež tam bude 36 tímov v skupine, zohraných v tej fáze bude osem zápasov, nasledovať bude play-off, potom ďalšie eliminačné kolá.

V Konferenčnej lige tiež bude 36 tímov (nie ako dosiaľ 32), ibaže na rozdiel od LM a LE, celky ako aj dosiaľ hrať budú šesť zápasov.

Do Konferenčnej ligy sa, nech to len spomenieme, nedostal Partizan Belehrad, ktorý je eliminovaný proti belgickému Gentu. Tak sa stal prvým klubom v dejinách, ktorý si nechal ujsť postup do skupiny do ktorejkoľvek UEFA súťaže – odštartoval v Lige majstrov, nepochodil ani v Lige Európy a vypadol nakoniec aj z Konferenčnej ligy. Blamáž, akú ešte nikto nikdy nezažil – šesť zápasov, ani jeden triumf, remíza s Luganom, štyri vsietené a až 14 prijatých gólov.

Vďaka triumfu Crvenej zvezdy si naša liga trochu zlepšila koeficient a z posledného miesta stúpla na aktuálne pozíciu 34.

Žiaľ, ale očakávať môžeme, že TSC to dodatočne pokazí, keďže sú šance na postup do skupiny Ligy Európy minimálne a veru ani v Konferenčnej lige nemôžeme byť optimistami, keďže TSC má zaručenú minimálne túto súťaž.

Akokoľvek postup Crvenej zvezdy do Ligy majstrov je významný, čo nikto nepopiera, ale by nás nemal a nesmel sklamať – náš klubový, alebo aj futbal generálne, je vo veľkom probléme.