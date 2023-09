Prvý podpredseda vlády Srbska a minister zahraničných vecí Ivica Dačić podpísal dnes v Jakarte zmluvu o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii. Podpísanie prebiehalo v rámci samitu Asociácie národov juhovýchodnej Ázie (angl. ASEAN).

Dačić pri tejto príležitosti zdôraznil, že ide o dôležitý doklad, ktorým sa zveľadí spolupráca so spriatelenými krajinami juhovýchodnej Ázie.

„Pre moju krajinu je to výnimočná udalosť na zlepšenie spolupráce so spriatelenými krajinami juhovýchodnej Ázie. Srbsko, ako viete, je dedičom bývalej Juhoslávie. My sme hrdí na desaťročia priateľstva a pevných väzieb s krajinami juhovýchodnej Ázie, ktoré siahajú do päťdesiatych rokov minulého storočia, od zakladateľského obdobia Hnutia nezúčastnených,“ zdôraznil Dačić a prenáša RTS.

Žiadosť Srbska o pristúpenie bola jednomyseľne schválená na plenárnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí ASEAN v júli.