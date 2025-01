Stolnotenisový klub Selenča sa už dlhé roky môže pochváliť s početnými úspechmi svojich členov na obecnej, pokrajinskej, republikovej, ale aj na medzinárodnej úrovni. V jeho radoch je aj úspešný Dávid Čapanda, ktorého do sveta tohto športu priviedol jeho otec František, ktorý úspešne klub aj vedie. Dávid svoju odhodlanosť a vytrvalosť v stolnom tenise ukazuje už od malička, a tie dávajú už roky úspechy. Tvrdo trénuje, má stanovené ciele a tie si plánuje zrealizovať.

Rok 2024 pre Dávida bol jedným z úspešnejších doteraz na športovom poli. Na európskom rebríčku rok začal z 12. priečky v kategórii U13 (chlapcov do 13 rokov) a končí ho ako jeden z top 10 európskych hráčov. Najvyššie umiestnenie na tomto rebríčku bolo 6. miesto. Na domácich rebríčkoch rok začal ako najlepší v dvoch kategóriách – U13 a U15 a skončil ho podobne, ako najlepší kadet (U15) Srbska. Keďže medzičasom dovŕšil 13 rokov života, v kategórii U13 viac nesúťaží.

Tento talentovaný mladý stolný tenista predstavoval Srbsko aj na Majstrovstvách Európy pre deti do 13 rokov a dosiahol vynikajúce výsledky. V silnej konkurencii najlepších európskych hráčov sa dostal do štvrťfinále, čiže medzi 8 najlepších hráčov na starom kontinente. Bol členom reprezentácie aj na Majstrovstvách Európy do 15 rokov, ako aj na rôznych európskych bodových turnajoch, na ktorých dosiahol pekné výsledky a doniesol domov aj prvé európske ocenenia.

„Jedným z mojich najväčších tohtoročných medzinárodných úspechov je víťazstvo na WTT Youth Contenderi v Sarajeve, bodovom turnaji pre svetový rebríček, avšak mne je najmilšia a najdôležitejšia zlatá medaila na 27. Novoročnom Gewo turnaji, ktorý sa tradične usporadúva v Novom Sade. Hrdý som na seba, lebo som hral vynikajúco a vyhral som favoritov turnaja z Francúzska a Rumunska,“ hovorí.

Dávid Čapanda so svojím klubom STK Selenča úspešne súťaží v 1. Vojvodinskej lige. Minulú sezónu skončili na štvrtom mieste a teraz, na polovici aktuálnej sezóny sa nachádzajú na druhom mieste. Nuž a podľa štatistiky účinnosti Dávid sa nachádza na prvom mieste, čo inými slovami znamená, že v tejto chvíli je najlepším hráčom, alebo ako sa tomu dnes povie – MVP tejto ligy. Verí, že tomu tak zostane dokonca a bude sa vraj snažiť, aby aj mužstvo sezónu skončilo v čele tabuľky.

Aj napriek veľkému počtu vymeškaných hodín pre účasť na turnajoch Dávid je výborný žiak Základnej školy Jána Kollára v Selenči. Okrem toho skvele reprezentuje svoju školu na školských súťažiach. Tak na republikovej súťaži v stolnom tenise žiakov základných škôl, ktorá bola v máji v Novom Sade, zaznamenal dvojnásobné víťazstvo. Tím ZŠ Jána Kollára, v ktorom aj on hral, sa ovenčil titulom najlepšieho stolnotenisového žiackeho tímu v Srbsku, a v konkurencii jednotlivcov tiež získal titul majstra Srbska.

„Cestoval som veľmi mnoho. Ako člen reprezentácie Srbska a Vojvodiny zúčastnil som sa veľkého počtu domácich a medzinárodných príprav a turnajov. Bol som v Číne, vo Švédsku, Francúzku, Rumunsku, Bosne a Hercegovine, obišiel som celé Srbsko a v Chorvátsku som už ako doma. V Číne som pobudol počas celého augusta, na športovom zdokonaľovaní v meste Chengdu, v provincii Sichuan. Bol som tam so svojou trénerkou Nadou Banjac a bolo to veľmi zaujímavá a nanajvýš užitočná skúsenosť. Zdokonalil som si tam backhand, zvýšil kondičné schopnosti a naučil som sa veľa športových vecí. Navštívil som aj najväčšiu prírodnú rezerváciu pánd na svete a vychutnal som si vynikajúce jedlá. Skratka nezabudnuteľná skúsenosť.“

V tomto roku Dávid zažil ešte jednu peknú vec. Získal titul súťažiaci generácie (takmičar generacije) z oblasti športu. Je to špeciálne uznanie, ktoré Ministerstvo vzdelávania a Ministerstvo športu udeľuje žiakom základných škôl za dosiahnuté vynikajúce výsledky na súťažiach v oblasti prírodných a spoločenských vied, umenia a športu.

„Je pre mňa veľkou cťou byť na zozname 120 najlepších medzi najlepšími v školskom roku 2023/24. Slávnostné udelenie cien bolo 10. októbra 2024 v Belehrade, v budove Zhromaždenia Republiky Srbsko. Je mi veľmi ľúto, že som si osobne nemohol prevziať túto cenu a zažiť slávnostnú atmosféru, lebo som práve vtedy bol vo Francúzsku na Eurotalents development kempe. Cenu prevzali moji rodičia. Inak rodičia sú mojou najväčšou oporou a som im za to nesmierne vďačný. Veľká vďaka patrí aj mojej trénerke Nade, ktorá to so mnou vôbec nemá ľahké.“

O svojich želaniach v novom roku nám na záver povedal: „Mám ich a vôbec nebudem skromný. Snívam o svetových medailách a najvyšších umiestneniach na domácom a európskom top rebríčku. Plánujem cestovať ešte viac a v škole zbierať dobré známky. Verím, že sa mi to aj podarí.“

Foto: z archívu D. Čapandu