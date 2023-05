„Studený máj, v stodole raj,“ tak hovorí príslovie, a je tam veľa pravdy. Nemusí byť ani tak veľmi chladno, ale májové dažde sú pre poľnohospodárov, teda predovšetkým pre roľníkov a ovocinárov, vzácne. Pravdaže, kvôli zásobe vlahy, ktorú zúročia jarné plodiny a na začiatku vegetačného obdobia i ovocné stromy. Tohtoročný máj je však na spŕšky asi rekordný.

Počet daždivých dní v tomto jarnom mesiaci už ovocinárov a zvlášť pestovateľov broskýň prestáva tešiť. Daždivý máj si berie svoju daň. Ide o to, že po správnom a načas realizovanom jarnom postreku a ochrane pred škodcami haluze sa veľmi naplnili plodmi. Haluze sú ťažké, ohýbajú sa, niektoré aj lámu. Pestovatelia majú hlavu v smútku, lebo obvyklé preriedenie plodov pre každodenné dažde nemôže vykonať: do ovocného sadu sa prakticky nemôžu ani dostať. A ak sa do takého množstva plodov na stromoch načas nezasiahne, zostanú malé a pre trh neatraktívne. Okrem už spomenutej skutočnosti, že takú ťarchu strom neudrží, haluze sa lámu, čo bude mať následky do ďalších pestovateľských rokov. Keďže májové dažde ovocným stromom všeobecne žičia, aj plody na broskyniach evidentne priam denne bujnejú…

A nech nehovoríme i o tom, že v optimálnych podmienkach by pestovatelia už neraz do svojich ovocných sadov vošli aj s kosačkou, aby si udržiavali trávové porasty medzi stromami. Tentoraz sa to však nedá a tráva v týchto daždivých májových dňoch aj v broskyňovom stromoradí rastie ako z vody…