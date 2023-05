Pravdepodobne ste nerozmýšľali o tom, že múku môžete používať ešte na niečo iné ako iba na miesenie. Ponúkame vám rady, ako môžete použiť v niektorých iných situáciách.

Za vysoký lesk kuchynského drezu

Múku jemne roztrite po celom povrchu kuchynského drezu alebo umývadla a nechajte odstáť. Po niekoľkých minútach zmyte a kochajte sa v lesku a čistote.

Prostriedok proti mravcom

Múka je vynikajúci prostriedok proti mravcom. Len posypte tenkú čiaru múky na miestach, kde ste si všimli, že mravce vchádzajú. Tie nebudú prechádzať cez bariéru a vy si budete istí, že ste sa od nich obránili bez použitia nebezpečných chemikálií. To je veľmi prajný spôsob, zvlášť keď doma máte malé deti a domácich miláčikov.

Aby ste urýchlili rast zeleniny

Ak sadíte záhradu, bude vám užitočná rada, aby ste pri sadení zeleniny do zeme posypali trochu múky cez hriadky. Múka je prirodzený repelent a chráni zasadenú zeleninu pred škodcami v zemi. Nie je dokázané, ale sa považuje, že zemiaky rýchlejšie rastú ak ich posypete múkou pri sadení, takže vyskúšajte.

Ako liek proti akné

Keď sa vám zjavia akné a chcete sa ich zbaviť na prirodzený spôsob, urobte si pastu z múky a medu. Na ňu potrebujete štvrť šálky múky, lyžicu medu a trochu pomarančovej šťavy. Všetko dobre vymiešajte, aby sa zjednotilo. Pastu natrite na akné, zalepte náplasťou a potom nechajte tak cez noc.

Na čistenie kariet

Keď si všimnete, že karty na hru sa ťažko dajú zamiešať, je čas očistiť ich. To najlepšie urobíte, ak ich vložíte do vrecka s trochou múky a dobre zatvoríte, a potom tak trasiete niekoľko minút. Múka pozbiera všetku mastnotu a nečistotu, ktorá sa zalepila na karty. Po tomto postupe karty budú ako nové.

Očistite fľaky z ruží a kameň na vázach

Sklenené alebo krištáľové vázy na kvety niekedy dostanú žlté fľaky od vody. Aby sme ich umyli a vrátili im čistotu a lesk potrebné je do nich vložiť tri lyžice usadeniny z kávy a vymiešať s vodou a octom. Do krištáľovej alebo sklenenej vázy, v ktorej sa z vnútornej strany zachytila nečistota, nalejte vodu, ocot a kúsky surových zemiakov. Dobre potraste a nechajte odstáť. Pozostatky vodného kameňa na skle môžete odstrániť pomocou soli a vody, do ktorej ste pridali ocot.

Aby staré pečivo bolo zasa svieže

Pečivo bude zasa svieže ak ho nakrátko zabalíte do vlhkej handričky, a potom na päť minút položíte do stredne zahriatej rúry. Takto osviežené pečivo treba zjesť najneskôr za jednu hodinu, lebo zasa zatvrdne.

Zdroj: Blic žena