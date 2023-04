Ešte v starovekom Egypte depilácia cukrovou pastou bola dámam dobre známa. Ženy vtedy museli byť bez chĺpkov, zväčša skrze náboženských dôvodov, lebo s nimi sa považovali za nečisté. Dnešná doba však ženám diktuje iné kritériá a povoľuje hlavne iba vlasy, mihalnice a obočie. Nie je žiadnou novinkou, že v súčasnosti často aj muži túžia k hladkej pokožke, a preto je dnes sprístupnený veľký výber prípravkov na odstránenie chĺpkov z tela. Časom sa metódy depilácie menili, no cukrová pasta svoju hodnotu udržala aj po tak dlhom čase.

Ide o celkom prírodný produkt, bez chemických prísad alebo voskových živíc, teda je to zriedkavosť v tomto prechemizovanom svete. Najväčšou výhodou je práve to, že je vhodná na rozličné typy pokožiek a textúr ochlpenia, ale aj to, že pri jej použití nehrozí žiadna alergia. Táto metóda sa môže použiť na všetky partie tela a zvlášť je častým výberom pre citlivé miesta a intímne partie.

Depilácia cukrovou pastou funguje podobným spôsobom ako depilácia voskom, teda chĺpky o niekoľko týždňov dorastú. Ďalší benefit cukrovej pasty je ten, že nelepí a nezanecháva zvyšky pasty na koži počas depilácie. Ak náhodou aj zostane trošku zvyšku, ľahko sa odstráni z pokožky aj z oblečenia, lebo je rozpustná vo vode na rozdiel od vosku. Cukrovú pastu možno kúpiť ako hotový produkt v obchode, ale jednoducho sa môže pripraviť aj doma. Jej zmes pozostáva z prírodných zložiek, teda z citrónu, cukru a vody.

Keď ide o samotnú techniku aplikovania cukrovej pasty, tá je opačná ako pri vosku. Pre chĺpok je prirodzené vychádzať von v smere jeho rastu a preto pri cukrovej paste, ktorá ho odstraňuje práve tým smerom, je zarastanie veľmi zriedkavé. Pri vosku sa chĺpky trhajú v protismere, čo môže chĺpky polámať, a tak môže prísť k zapáleniu v pokožke. Pohyby rúk by mali byť rýchle, aby sa chĺpky vytrhli. Cukrovou pastou sa dokážu depilovať aj malé chĺpky, čo pri vosku často nie je možné. Treba zvážiť aj to, že pri pravidelnom používaní cukrovej pasty na depiláciu sa počet chĺpkov znižuje, a tie, čo aj ďalej vyrastajú, sú jemnejšie a ľahšie sa odstránia.

Zdroje: minutzamene.com, zena.sme.sk