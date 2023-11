Pri tomto probléme nám korektor nepomôže, ale teplé obklady obľúbeného nápoja v každom prípade áno.

Aj pri kruhoch pod očami sa sila byliniek ukázala ako zázračná. Odborníci odporúčajú tri druhy čaju, z ktorých si možno urobiť obklady. Teplé obklady treba použiť na kruhy pod očami alebo aj opuch celých očí, pokiaľ pri červených očiach treba použiť studené obklady.

Harmanček

Táto bylinka má protialergické účinky, takže sa najviac používa pri infekcii oka a konjuktivise, ale dáva vynikajúce výsledky aj pri kruhoch pod očami. Polievkovú lyžicu harmančekových kvetov prelejte s dvomi dcl prevarenej vody, počkajte, aby sa čaj vychladil, preceďte a keď je čaj poloteplý, natopte vatu, položte si ju na oči a aj na kruhy pod očami, a nechajte pôsobiť desať minút.

Nechtík

Aj on obsahuje flavonoidy, a tak pôsobí protizápalovo. Obklad sa pripravuje tak, že jednu polievkovú lyžicu nechtíka prelejete so 100 ml prevarenej vody, necháte čaj z polovice ochladiť, a potom tampóny potopíte do takej tekutiny.

Zelený čaj

Pri kruhoch pod očami pomáha aj zelený čaj. Uvarte si ho, natopte v ňom tampóny, kým je poloteplý. Alebo použite iba polovychladené vrecúška čaju a položte si ich priamo pod oči.

