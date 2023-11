V hlavnom meste Francúzska dnes odštartovalo Parížske mierové fórum. Fóra sa zúčastnil aj prezident Srbska Aleksandar Vučić. Počas dvojdňového fóra prezident bude mať stretnutie s prezidentom Francúzskej republiky Emmanuelom Macronom, ako aj početné bilaterálne stretnutia s účastníkmi fóra.

Predseda Pokrajinskej vlády Igor Mirović a primátor Nového Sadu Milan Ðurić položili dnes základný kameň novej budovy ZŠ Miloša Crnjanského v Novom Sade v mestskej časti Satelit. Ide o viacročný projekt, ktorý bude financovať Pokrajinská vláda v sume tri miliardy dinárov. Podľa plánu by škola mala byť ukončená do 1. septembra 2025. Budova bude mať 39 učební pre 1 600 žiakov.

Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesić navštívil včera Staropazovskú obec, kde vykonal obchôdzku infraštruktúrnych prác na rekonštrukcii cesty Staré Bánovce – Putinci, a zdôraznil, že v tomto roku štát do rekonštrukcie ciest v Srieme investoval viac ako 24 miliónov eur.

Správa Združenia novinárov Srbska podala iniciatívu, aby výročná cena za fotografiu niesla meno zosnulého fotografa Jaroslava Papa. Združenie novinárov Srbska každoročne udeľuje cenu za najlepšiu fotografiu, ktorá nesie meno Lazu Kostića. V budúcnosti by táto cena mala niesť meno lalitského rodáka Jaroslava Papa, fotografa, ktorý zomrel v roku 2021. O tejto iniciatíve sa bude rozhodovať na zasadnutí zhromaždenia združenia.

Ceny paliva v našej krajine sú opäť nižšie. Odo dnes do 17. novembra bude cena dízla na pumpách v Srbsku maximálne 207 dinárov a cena benzínu Europremium BMB bude 180 dinárov za liter.

Odo dnes do 13. novembra v Belehrade a v Novom Sade prebieha Ruský filmový festival, v rámci ktorého si možno pozrieť aktuálne diela rôznych žánrov siedmeho umenia. Novosadská časť festivalu sa realizuje v Kultúrnom centre Nového Sadu a osobitnou zaujímavosťou v repertoári je rusko-srbská romantická komédia Naši , ktorá je na programe dnes o 20. hodine.

Hudobná skupina Nogaband zo Slovenska koncertuje dnes večer v Padine a zajtra na Festivale svetovej hudby v Novom Sade. Kvinteto Nogaband pôsobí pod vedením huslistu Michala Nogu a zaoberá sa interpretovaním starých štýlov slovenskej tradičnej hudby.

Slovenský kultúrno-osvetový spolok v Erdevíku informuje, že v sobotu 11. novembra o 20.00 h usporiada Jesennú zábavu. Do tanca bude hrať Domino bend a vstupné bude dobrovoľný príspevok.

V sobotu v prvej časti dňa občasný dážď a prehánky, v druhej časti dňa bude prevažne až úplne oblačné, no bez dažďa. Fúkať bude mierny severozápadný vietor. Teploty sa budú pohybovať od 7 do 11 stupňov Celzia.

Podobné počasie nás očakáva aj v nedeľu, no bez dažďa. Najnižšia teplota bude 5 a najvyššia 13 stupňov Celzia.