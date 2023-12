V pondelok sa začala výstavba rýchlostnej cesty Slepčević – Badovinci. Stavenisko navštívil prezident Srbska Aleksandar Vučić, ktorý vyjadril potešenie z toho, že Sriem a Mačva dostanú dôležité cestné komunikácie. „Je to veľká vec, pretože rýchle cesty znamenajú život. Je to nielen jednoduchšie a rýchlejšie cestovanie, ale prináša to aj veľa práce a dobrá infraštruktúra láka ďalšie investície,” povedal prezident.

Stretnutie predsedníčky vlády Any Brnabićovej a poľnohospodárov sa konalo v Kysáči. Po zasadnutí premiérka ocenila, že sa dosiahla vysoká úroveň dohody. Podľa slov Brnabićovej poľnohospodári budú môcť nakupovať na čerpacích staniciach 400 litrov paliva, dotácie na certifikovaný semenný materiál sa zvýšia na 17 000 dinárov na hektár a bude im poskytnutá aj pomoc pri samostatnej prevádzke na burze.

Ministerstvo poľnohospodárstva vyzvalo všetky poľnohospodárske združenia, ktoré majú záujem zúčastniť sa na stretnutí so zástupcami vlády Srbska na tému financovania poľnohospodárstva z rozpočtu na rok 2024, aby požiadali o účasť na zasadnutí. Všetky zainteresované združenia sú povinné podať žiadosť do 4. decembra do 12. hodiny. Mailová adresa, ako aj podrobnosti ohľadom výzvy, sú dostupné na stránke ministerstva.

Na Novosadskom veľtrhu od štvrtka do soboty prebiehal 54. Medzinárodný veľtrh turizmu. Zúčastnilo sa ho 240 vystavovateľov z 10 krajín. Veľtrh otvoril primátor Nového Sadu Milan Đurić. Zdôraznil, že od januára do septembra tohto roka pobudlo na území Nového Sadu takmer 175 000 turistov, čo predstavuje nárast o 11,1 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Slováci v Bielom Blate si slávnostne pripomenuli svoje okrúhle narodeniny – 140 rokov od príchodu Slovákov do Bieleho Blata. Pri tejto príležitosti otvorili Slovenský matičný dom. Novovystavaný stánok bieloblatských matičiarov a Slovákov požehnal kňaz Branislav Kulík.

Predseda komisie rozhodcov Futbalového zväzu Srbska Dejan Santrač v stredu navštívil futbalový klub Jadran v Golubinciach a pri tejto príležitosti odovzdal darčeky v podobe športového vybavenia a lôpt. Santrača v Golubinciach okrem vedenia klubu privítal aj Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, so spolupracovníkmi.

V Šíde začali akciu vysádzania mladými stromčekmi plôch v parkoch najviac poškodených v búrke, ktorá v júli a auguste spustošila túto obec. Pracovníci VKP Standard vysadili 28 sadeníc. V rámci akcie boli vysadené sadenice vysokých listnatých stromov, ihličnanov a okrasných kríkov. Na výsadbu z rozpočtu obce vyčlenili 300 000 dinárov.

Mesto Nový Sad realizuje práce na výstavbe poľnej cesty od Svätosávskej ulice po štátnu cestu II. A triedy 113, a časti Svätosávskej ulice v Kysáči. Celková hodnota investície je 175,7 milióna dinárov a ukončenie prác je plánované vo februári 2024.

V tomto týždni sa začala vyplácať štátna pomoc vo výške 20 000 dinárov dôchodcom a príjemcom dočasnej náhrady príjmu vo Fonde dôchodkového a invalidného poistenia. Všetci občania, ktorí podali žiadosť do 23. novembra a splnili podmienky na uplatnenie práv z dôchodkového a invalidného poistenia, majú právo na peňažnú pomoc bez ohľadu na dátum, keď im bude doručené rozhodnutie o dôchodku.