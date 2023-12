Ministerka školstva Slavica Đukićová-Dejanovićová oznámila, že základné a stredné školy vyhlásia v nasledujúcom období súbehy na zamestnanie 2 672 osvetových pracovníkov, čím sa začne nová, siedma etapa zamestnávania v školstve na dobu neurčitú.

Ministerstvo poľnohospodárstva vyzvalo všetky poľnohospodárske združenia, ktoré majú záujem zúčastniť sa na stretnutí so zástupcami vlády Srbska na tému financovania poľnohospodárstva z rozpočtu na rok 2024, aby požiadali o účasť na zasadnutí. Všetky zainteresované združenia sú povinné podať žiadosť do 4. decembra do 12. hodiny. Mailová adresa, ako aj podrobnosti ohľadom výzvy, sú dostupné na stránke ministerstva.

Srbsko kúpilo nariadenie č. 25 z 27. marca 1941, ktorým nemecký kancelár Adolf Hitler vydal rozkaz zaútočiť na Juhosláviu a Grécko. Na základe podnetu zaslaného Múzeom obetí genocídy, ako aj na žiadosť prezidenta, vláda Srbska poskytla potrebné finančné prostriedky na kúpu jedného z najdôležitejších dokumentov v celej histórii Srbska, informuje Ministerstvo kultúry.

Festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Spievajže si, spievaj… po tridsiatyprvýkrát sa uskutoční v nedeľu 3. decembra o 18. hodine v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.

V pondelok 4. decembra o 13. hodine si záujemcovia budú môcť v Báčskej Palanke vypočuť prednášku Kataríny Királyovej o národopisných zbierkach v Maďarsku a rozprávať sa o našich slovenských etno domoch vo Vojvodine. Prednáška sa uskutoční v Múzeu mesta Báčska Palanka a organizátorom podujatia je Slovenský etno-dom v Silbaši a jeho majiteľka Milina Sklabinská.

V pondelok 4. decembra v Predškoskej ustanovizni Včielka v Báčskom Petrovci bude schôdza Združenia vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny. Na schôdzi sa rozdelia učebné pomôcky získané dotáciou z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V nedeľu 3. decembra v objekte Jovana Jovanovića-Zmaja novosadského Domu zdravia budú bezplatné preventívne prehliadky. Prehliadky sa budú konať od 8.00 do 16.00 hodiny. Ženy staršie ako 40 rokov budú mať ultrazvukové vyšetrenie prsníka a v prípade potreby aj mamografické vyšetrenie. Pre mužov starších ako 49 rokov organizované budú testy, ktoré dokážu diagnostikovať skoré štádium rakoviny prostaty.

Podujatie Vianočné trhy sa uskutoční v sobotu 16. decembra v Báčskom Petrovci na Námestí slobody. Oficiálny začiatok podujatia a programová časť sú stanovené na 13. hodinu. Organizátori zdôrazňujú, že všetky stánky musia byť postavené do 10. hodiny a na výstavných priestoroch (v Ulici maršala Tita) je zakázané parkovať vozidlá.

Vlani po niekoľkých rokoch prestávky v Kulpíne zorganizovali Vianočné trhy neďaleko vchodu do Muzeálneho komplexu. Tohtoročné budú prebiehať v sobotu 23. decembra. Organizátori vyzvali záujemcov, aby sa zapojili do podujatia, buď účinkovaním vo vianočnom programe alebo predajom dobrôt, suvenírov a iných predmetov.

Po dnešných pomerne vysokých teplotách zajtra bude v našej krajine výrazne chladnejšie. Ranné teploty sa budú pohybovať od -1 do 3 stupňov a denné od 1 do 6 stupňov Celzia.