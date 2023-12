V Hamburgu prebiehal žreb skupín záverečného turnaja futbalových majstrovstiev Európy 2024. Loptičky pri losovaní rozhodli, že Srbsko vystúpi v základnej skupine C a rivalmi budú Anglicko, Slovinsko a Dánsko.

Pred žrebovaním skupín záverečného turnaja bolo Srbsko spolu s Talianskom, Švajčiarskom, ako aj tromi víťazmi play-off, ktorá sa bude hrať v marci, zaradené do štvrtej výkonnostnej skupiny.

Najprv sa losovali tímy z tzv. prvého klobúku. Jasné bolo len to, že Nemecko, ako hostiteľská krajina bude na pozícii A1 a hrať bude na premiérovom stretnutí turnaja.

Pri žrebovaní bolo rozhodnuté, že rivalom Nemecku v prvom zápase majstrovstiev bude Škótsko. Tento duel na programe bude v Mníchove 14. júna 2024 od 21.00 hodiny. Zároveň to bude jediný zápas toho dňa.

Zaujímavo, aj Nemecko a aj Škótsko z nedávnych dejín majú skúsenosť otvárania turnajov – Nemci ako hostitelia majstrovstiev sveta v roku 2006 tiež v Mníchove zohrali prvý zápas toho podujatia – triumfovali proti Kostarike 4 : 2, zatiaľ čo Škótsko hralo na otvorení Mundialu 1998 vo Francúzsku – vtedy v takom formáte v prvom zápase prehrali proti Brazílii 1 : 2.

Naša selekcia turnaj otvorí v nedeľu 16. júna v Gelsenkirchene proti Anglicku. Po tomto stretnutí nasledovať bude zápas so Slovinskom v Mníchove 20. júna a skupinovú fázu uzavrieme súbojom s Dánskom, tiež v Mníchove 25. júna.

Na základe vylosovaných skupín možno povedať, že Srbsko mohlo dostať aj ľahšiu skupinu, ako napríklad skupiny E a F, ale veru by mohlo byť aj nepríjemnejšie so Španielskom, Chorvátskom a Albánskom v skupine B či so Francúzsko, Rakúskom a Holandskom v skupine D.

Akokoľvek, na majstrovstvá sa kvalifikovali asi tí najpripravenejší v danom momente, a preto je nevďačne podceňovať možnosti a výkony ktorejkoľvek reprezentácie.

Tradícia proti rivalom v skupine

Nazrúc na rivalov treba spomenúť, že sme so Slovinskom hrali nedávno v Lige národov a mali sme pozitívny výkon – doma triumf 4 : 1, za chotárom remíza 2 : 2. Tiež si spomíname aj na 3 : 3 remízu so Slovincami na majstrovstvách Európy 2000 v Holandsku a Belgicku, potom ako sme prehrávali 0 : 3 a po červenej karte legendárneho Sinišu Mihajlovića.

S Dánskom sa nám vždy hralo dosť ťažko, naposledy sme s nimi zohrali priateľský zápas vlani v marci a hladko sme prehrali 0 : 3.

S Anglickom samostatné Srbsko ešte nikdy nehralo. Posledný zápas niektorej z reprezentácií bývalých krajín datuje z roku 2003, keď v priateľskom stretnutí Anglicko porazilo Srbsko a Čiernu Horu.

Skupiny sú vyžrebované, 17. majstrovstvá Európy sa začnú o takých šesť mesiacov. Času na prípravu je nadostač, dúfame, že sa nedostatky v našej hre dovtedy opravia a že na turnaji futbalisti nechajú dobrý dojem. Po roku 2000 naša reprezentácia prvýkrát vystúpi na kontinentálnom podujatí.

Zároveň je práve Euro 2000 posledným turnajom, na ktorom náš tím postúpil zo základnej skupiny. Nasledovali neúspešné epizódy na majstrovstvách sveta 2006, 2010, 2018 a 2022.

Možno je Euro 2024 v Nemecku novou príležitosťou konečne sa prejaviť.