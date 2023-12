Pred otváracím ceremoniálom samitu vedúcich predstaviteľov samitu o zmene klímy COP28 v Dubaji prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s prezidentom Poľska, ministrom zahraničných vecí SAE, kráľom Bahrajnu, prezidentom Cypru, prezidentkou Maďarska, ako aj generálnym tajomníkom NATO. Stretol sa aj s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. „Veľmi dôležitý a dobrý rozhovor sme mali s Charlesom Michelom. Rokovali sme o všetkých strategických otázkach dôležitých pre Srbsko a Európu. Som presvedčený, že Srbsko v nasledujúcich rokoch otvorí dvere plnému členstvu v EÚ,“ napísal Vučić na instagramovom účte.

Z iniciatívy spoločnosti Srbijavoz včera odštartovala kampaň Sokolom za sokola. Počas kampane, ktorej hlavným cieľom je ochrana a zachovanie sokola rároha, bude z každého kúpeného lístka na vlak Soko vyčlenený jeden dinár na nákup a inštaláciu umelých hniezd, ako aj na čistenie častí biotopu sokola rároha v Obci Alibunár. Kampaň potrvá do 1. decembra 2024.

V nasledujúcich siedmich dňoch bude eurodiesel stáť 200 dinárov a benzín 178 dinárov. Predchádzajúca cena dieselu bola 201 dinárov a benzínu 179 dinárov. Nové ceny paliva sa zverejňujú každý piatok a platia do budúceho piatka do 15.00 h.

Na Novosadskom veľtrhu včera začal 54. Medzinárodný veľtrh turizmu. Zúčastňuje sa ho 240 vystavovateľov z 10 krajín. Veľtrh otvoril primátor Nového Sadu Milan Đurić. Zdôraznil, že od januára do septembra tohto roka pobudlo na území Nového Sadu takmer 175 000 turistov, čo predstavuje nárast o 11,1 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Veľtrh potrvá do zajtra a vstup je voľný.

Stredisko pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova za podpory Pokrajinského sekretariátu pre sociálne otázky, demografiu a rodovú rovnosť zorganizovalo včera národnú konferenciu o význame denného zoskupovania a aktivácie osôb s invaliditou. Konferenciu otvoril Vojo Radanović, pomocník predsedu Obce Stará Pazova, a hostí, účastníkov konferencie a projektový tím privítala Rada Žugićová, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova.

Užívatelia práv z oblasti sociálnej ochrany dnes dostali jednorazovú finančnú pomoc vo výške 10-tisíc dinárov. Ako oznámilo Ministerstvo práce, zamestnanosti, veteránov a sociálnych vecí, túto pomoc dostali všetci užívatelia práv v oblasti sociálnej ochrany, ktorí si toto právo uplatnili. Takisto aj jednotlivci, ktorým vznikol nárok na príspevok na pomoc za opatrovanie inej sociálne znevýhodnenej osoby.

Dnes je Svetový deň boja proti AIDS. Predstavuje príležitosť pre ľudí na celom svete spojiť sa v boji proti vírusu AIDS, prejaviť podporu ľuďom žijúcim s HIV a pripomenúť si na tých, ktorí naň zomreli. Od začiatku roka pribudlo v Srbsku 124 nových pacientov s AIDS ochorením, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 28 menej.

Mikuláš vie potešiť aj skôr ako 6. decembra. Tak to bude aj tohto roku, a to v priestoroch Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade. V sobotu 2. decembra malí šafárikovci budú mať najprv tvorivú dielňu, kde spolu so staršími spolkármi budú vyrábať vianočné pohľadnice. O 11. hodine ich navštívi Mikuláš, ktorý im rozdelí balíky.

V Miestnom spoločenstve Kulpín tamojšia Miestna organizácia Červeného kríža dnes odovzdala 10-kilogramové balíky múky. Tridsaťštyri balíkov podelili sociálne slabším rodinám, tiež dôchodcom, ktorí majú nižšie penzie. Akciu realizovali v spolupráci so Strediskom pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec.

V sobotu bude v našej krajine nadpriemerne teplo pre túto časť roka. Fúkať bude južný a juhozápadný vietor. Teploty sa budú pohybovať od 19 do 24 stupňov Celzia. Popoludní bude oblačno s dažďom, najprv vo Vojvodine a vo večerných hodinách aj v ostatných častiach krajiny.