Osemnásty december 2021 sa v Kysáči niesol v znamení Zlatej brány. DFF Zlatá brána sa po 27. raz uskutočnil v Kysáči, tentoraz v Kultúrnom centre. Namiesto letných mesiacov a tancovania na nádvorí základnej školy pre pandemické opatrenia bol termín festivalu posunutý na zimné obdobie a prebiehal v online vydaní. Na javisku sa totiž zvŕtali len kysáčske deti a ostatné len vo videonahrávke, ktorá bola projektovaná prostredníctvom videobeamu.

Prítomným sa najprv prihovoril riaditeľ Pavel Surový, ktorý okrem iného vyzdvihol, že takýto festival medzinárodného rázu je jedinečný v regióne. Skôr účinkovalo od 1 300 do 1 500 detí. Ľuba, Erdevík, Lug a Binguľa majú väčšiu potrebu zachovať identitu. Keď nebude Slovákov v malých prostrediach, nebude ani vo veľkých. Riaditeľ je hrdý na to, že tie malé prostredia chcú spolupracovať a že sa mu podarilo angažovať Jána Slávika, ktorý je jedným zo zakladateľov a ideovým tvorcom festivalu, potom Veljka Vidića, ktorý má korene zo Slovenska, a Patrika Ragu ako členov odbornej poroty. Kultúrnemu centru sa podarilo začať s obnovou Ferkovho domu, kde plánujú urobiť aj javisko a zámok, kde by bola Zlatá brána.

Dvadsiaty siedmy DFF Zlatá brána slávnostne otvorila Jelena Aćimovićová, profesionálna tanečnica. Naživo detské hry Skáče žaba predviedol DFS Krôčik KC Kysáč a tanec Cez hájiček DFS Slniečko KC Kysáč. Autorkami choreografií sú a nacvičili ich Naďa Vršková a Lýdia Francistyová za sprievodu Ondreja Maglovského. Na Zlatej bráne vystúpilo 12 súborov z týchto prostredí: Kysáč, Erdevík, Báčsky Petrovec, Lug, Pivnica, Binguľa, Nový Sad a Kovačica.

Ako povedal predseda odbornej poroty Ján Slávik, nemali to pri rozhodovaní ľahké a s ohľadom na takúto situáciu všetci sú víťazi. Odmeny si však zaslúžili nasledujúce súbory: 1. miesto a Cena NRSNM DFS KUS Petrovská družina (mladšia skupina), 2. miesto DFS Šafáriček SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu, 2. miesto si tiež vytancoval DFS Vienok KC Kysáč, dve 3. miesta obsadili DFS Zvončeky SKOS z Erdevíka a DFS Ratolesť SKUS Pivnica (staršia skupina). Treba vyzdvihnúť, že tance a detské hry nahrávali TV Petrovec a televízia z Kovačice.







Festival zorganizovala Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč pod záštitou mesta Nový Sad, ktoré zároveň festival financuje. Finančne ho podporili aj Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko a NRSNM. Generálnym mediálnym sponzorom bola TV Petrovec.

Anna Legíňová