Účastníci Letného kempu v YMCA Srbsko v Báčskom Petrovci si do svojho tohtoročného programu zaradili aj návštevu redakcie Hlasu ľudu. So svojimi vedúcimi zavítali sem dnes.

Prvé zastavenie mali pred budovou, kde teraz sídli redakcia, a to pri tlačiarenskom stroji, na ktorom bolo vytlačené prvé číslo Hlasu ľudu. Bolo to, pravdaže, 19. októbra 1944, a spolu s hostiteľmi vypočítali, že odvtedy uplynulo 79 rokov. Nasledovala návšteva redakčných priestorov. Zástupkyňa úradujúcej zodpovednej redaktorky Hlasu ľudu Anna Francistyová zoznámila návštevníkov s dejinami Hlasu ľudu, so sťahovaním redakcie z Petrovca do Nového Sadu, a potom (1. augusta 2022) s návratom do Petrovca. Aj vedený ich otázkami, rozhovor sa viedol okolo vydaní Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, priblížený im bol proces výroby novín od rozhovorov novinárov v teréne po zaradenie napísaného príspevku do novinovej strany.

Potom sa návštevníci presunuli do kancelárie, kde sa pripravuje mládežnícky časopis Vzlet. Jeho obsah a rubriky im priblížil úradujúci zodpovedný redaktor Miroslav Pap. Na tejto štvrtkovej návšteve bolo 14 detí vo veku 10 – 12 rokov, teda v tejto chvíli sú čitateľmi Zorničky, ale so záujmom listovali aj v mládežníckom časopise, ktorý už o pár rokov budú do školy dostávať a teda nielen ho pravidelne čítať, ale budú môcť doňho i prispievať.

Potom si na tvári miesta pozreli, ako sa finalizuje jedna novinová strana, dokonca s grafickou redaktorkou Irenou Lomenovou boli aj spolutvorcami interného jednostranového hlasľudovského minišpeciálu. Pomenovali ho Mininoviny – novinky z kempu. Zaradili tam primeraný pripravený novinársky text a podľa ich výberu aj fotografie, ktoré vznikli priamo počas tejto ich návštevy. Bude im to pamiatka a možno aj pohnútka jedného dňa sa aj priamo zapojiť do redakčnej práce. Zatiaľ sľúbili, že budú prispievať do Detského kútika v Hlase ľudu.