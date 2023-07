Podľa predpovede počasia nás dnes večer pravdepodobne očakávajú ďalšie búrky. Podobne to meteorológovia vidia aj na večer zo soboty na nedeľu.

Dnes nás počas dňa očakáva pomerne slnečné počasie s teplotou do 33° C. V predvečerných hodinách by sa malo zaoblačiť a večer nás očakáva dážď. Meteorológovia varujú, že sú večer možné aj búrky, ktoré budú sprevádzané silnými hrmavicami. No treba zdôrazniť, že tentoraz nepôjde o supercelárne búrky, ktoré počas uplynulého týždňa už dvakrát zasiahli naše územie a spôsobili veľké škody.

Nočný dážď spôsobí aj pád zajtrajšej teploty na 29° C. Aj v sobotu vo večerných hodinách možno očakávať dážď, ba dokonca i ďalšie búrky.

Začiatok nasledujúceho týždňa by mali teploty opäť presahovať 30° C.