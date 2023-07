Veľká supercelárna búrka, ktorá zasiahla Srbsko v stredu večer, značné škody spôsobila aj v Obci Báčska Palanka. Preto hneď na nasledujúci deň predseda obce Branislav Šušnica zvolal mimoriadne zasadnutie krízového štábu.

Na zasadnutí bola vytvorená Komisia na posúdenie spôsobenej škody supercelárnou búrkou. Štáb varuje, aby obyvatelia Báčskopalanskej obec neodstraňovali polámané konáre, ktoré visia na elektrických kábloch, alebo stĺpoch, ale aby počkali, kým to zodpovedné služby riešia.

Hneď po ukončení búrky boli vyslané všetky zodpovedné služby, aby čo najrýchlejšie riešili prechodnosť ciest a výpadok elektrického prúdu a vody.

Obyvatelia Obce Báčska Palanka, ktorí 19. júla v dôsledku zlého počasia utrpeli škodu na vlastnom majetku, by ju mali nahlásiť. Môžu to urobiť každý pracovný deň na tel. čísle: 021/210-11-99 od 7.00 do 20.00 hodiny, ako aj osobne v budove Zhromaždenia obce Báčska Palanka, na adrese Kráľa Petra prvého č. 16, kancelária č. 19, alebo aj na mailovú adresu: prijemna@backapalanka.org.rs.