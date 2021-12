Vo vestibule Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne v stredu 22. decembra bola predpremiéra detského divadielka Koza rohatá, podľa Dobšinského rovnomennej rozprávky.

Divadelné predstavenie usporiadali: Matica slovenská v Srbsku, Miestny odbor Matice slovenskej v Kulpíne a Základná škola Jana Amosa Komenského. Režisérom divadielka je Ján Čáni a pedagogické vedenie mali na starosti profesorky Tatiana Mitićová a Nina Lečićová-Mostarská. V predstavení hrali žiaci literárno-divadelného krúžku kulpínskej základnej školy, piataci a šiestaci: Mia Čemanová (koza), Iris Mitićová (líška), Branislav Cesnak (jež), Marián Mučaji (medveď) a Ivan Mištec (vlk). Rozprávačmi boli Martina Sklabinská, Miroslava Ušjaková, Sára Chalupková, Taňa Medovarská a Valentína Čapeľová.

Zahrali známu zápletku o zlej koze, ktorá sa nasťahovala do líščej diery. Na pomoc líške, aby vyhnali kozu a pomohli líške vrátiť sa do svojho brlohu, prišli vlk, medveď a ježko. Nakoniec sa to ježkovi podarilo a líška bola vďačná.

Divadelné predstavenie malo aj hudobnú zložku, v ktorej účinkoval chór ZŠ Jana Amosa Komenského a sólo speváci Andrej Jozef Javorník a Denis Ninković. O hudobnú úpravu sa postaral Svetozar Govorčin.







ADVERTISEMENT

Vizážistkou detského divadielka bola Lýdia Mučajiová a o zvuk sa postarali žiaci Denis Plachtinský, Andrej Jozef Javorník a Denis Ninković.

Predpremiéra sa divadelnému tímu vydarila. Detské divadielko si pozreli žiaci nižších ročníkov, učitelia a predstavitelia médií.

Premiéra Detského divadelného predstavenia Koza rohatá je naplánovaná na marec 2022 ku Dňu školy.