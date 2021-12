Ozdobený stromček, plný stôl, zhromaždená rodina a tíško padajúci sneh tvoria ideálny obraz o Vianociach. No súčasťou Vianoc sú aj vianočné piesne, ktoré početní hudobníci každoročne zverejňujú už začiatkom decembra.

Takisto každoročne rozhlasové stanice zverejňujú rebríčky tých najpopulárnejších piesní. Výber a umiestnenie sa odlišuje od krajiny po krajinu, no jedno je isté – tých starších piesní je vždy viac než tých, ktoré vydali súčasní speváci.

Prezreli sme si niekoľko rebríčkov a ponúkame vám desať piesní, ktoré istotne budú nielen súčasťou rozhlasových rebríčkov, ale aj vianočných osláv v rodinách na všetkých svetadieloch:

Bing Crosby – White Christmas (1942)







Ide o nahrávku, ktorá je najpredávanejším singlom sveta.

Nat King Cole – The Christmas Song (1946)

Frank Sinatra – Let It Snow (1948)

Táto pieseň pochádza z roku 1945. Text napísal Sammy Cahn a hudbu Jule Styne. Aj keď hovorí o snehu, pieseň vznikla počas horúceho leta v Kalifornii, kde táto dvojica žila. Ako prvý ju nahral Vaughh Monroe a neskoršie ju nahrali aj Frank Sinatra, Dean Martin, Andy Williams a iní.

Eartha Kitt – Santa Baby (1953)

Aj túto pieseň, rovnako aj Let It Snow, naspievali mnohé speváčky: Madonna, Kylie Minogue, Taylor Swift, Ariana Grande a iné. Avšak v ankete z roku 2019, ktorú vytvoril Evening Standard, bola práve prvá verzia Santa Baby britskými poslucháčmi zvolená za deviatu „najotravnejšiu slávnostnú pieseň“.

Ella Fitzgerald – Jingle Bells (1960)

WHAM! – Last Christmas (1984)

Chris Rea – Driving Home For Christmas (1986)

Táto skladba dosiahla v roku 1988 53. miesto na rebríčku UK Singles Chart a znovu vstúpila do rebríčka v roku 2007, keď dosiahla lepšie umiestnenie – 33. miesto.

John Williams – Somewhere in My Memory (1990)

Táto nahrávka je soundtrackom filmu Sám doma. Jej skladateľ John Williams bol nominovaný na Oscara za najlepšiu hudbu.

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You (1994)

Skladba je z jej štvrtého štúdiového albumu Merry Christmas. Časopis Rolling Stone zaradil skladbu na 4. miesto v zozname Greatest Rock and Roll Christmas Songs. S predajom viac ako 14 miliónov kópií singlu sa stala jej najúspešnejšou skladbou a jednou z najpredávanejších singlov všetkých čias. A každoročne táto skladba Mariah prinesie pomedzi 600-tisíc a milión dolárov.

Ed Sheeran a Elton John – Merry Christmas (2021)

Táto dvojica skladbu vydala 3 decembra t. r. Ide o Edovu prvú vianočnú skladbu, zatiaľ čo Elton svoju prvú vianočnú pieseň (Step into Christmas) nahral v roku 1973.

A ktorá je vaša obľúbená vianočná pieseň?