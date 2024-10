Detský týždeň od 7. do 13. októbra 2024 ako najväčšia národná akcia na ochranu a presadzovanie práv detí v Srbsku je ideálnou príležitosťou na ďalšie posilnenie tém rovesníckej a medzigeneračnej tolerancie a solidarity, ako najvyšších hodnôt na realizáciu práv detí v našej spoločnosti. Detský týždeň sa preto tento rok niesol v znamení hesla Som dieťa, mám plán: Tolerancia a láska na každý deň.

Detský týždeň je podujatím, ktoré sa koná každý október s cieľom zjednotiť všetkých sociálnych aktérov a zlepšiť postavenie detí a presadzovať ich práva. Spája štátne inštitúcie, občianske a profesijné organizácie, ako aj významných jednotlivcov, ktorí sa venujú deťom.

Detský týždeň je oficiálnym a rozpoznateľným symbolom podpory realizácie práv detí, ako aj identifikácie oblastí, ktoré si vyžadujú dodatočnú pozornosť a intervenciu. Tento prejav je vždy prispôsobený špecifickým a novým potrebám detí.

Aj škôlkari z Predškolskej ustanovizne Včielka, ako aj žiaci Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci mali svoj program v rámci Detského týždňa, ktorý sa líšil od bežných pracovných týždňov. Na spestrenie im pripravili primerané programy.

Predsedníčka Žiackeho parlamentu v petrovskej základnej škole profesorka nemčiny Ľudmila Vicianová a úradujúci riaditeľ Pavel Marčok nám prezradili viac o tohtoročnom podujatí. V Petrovci v základnej škole žiaci každý deň mali vymedzenú aspoň po jednu aktivitu. Tak napríklad v jednotlivé dni si zorganizovali športové aktivity a súťaže, mali kreatívne dielne počas výtvarnej kultúry, navštívili aj miestne inštitúcie a združenia – knižnicu, galériu, kostol, ženský spolok, škôlku, obec… V jeden deň si učitelia a žiaci vymenili roly, inokedy zase bol pyžamový deň.

Detský jarmok bol v piatok 11. októbra, na ktorý sa tešili nielen deti, ale aj rodičia, ktorí deťom pomohli napiecť rôzne koláče a sladkosti. Tie sa tu potom predávali. V ponuke boli rôzne jesenné aranžmány, detské hračky, tekvičky… Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, keď jarmok usporadúvali v aule školy, teraz ho zase prinavrátili do areálu športových ihrísk, teda do exteriéru, čím získali väčší priestor. Jarmok organizovane navštívili aj škôlkari Kuriatka so svojimi učiteľkami a rodičmi. Aj predškoláci na jarmoku mali svoj stánok na predaj.