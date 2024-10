Aj v staropazovskej Predškolskej ustanovizni Poletarac si do 13. októbra početnými aktivitami pripomínajú Detský týždeň, ktorý sa tohto roku nesie pod názvom Ja som dieťa, mám plán: tolerancia a láska na každý deň.

Pri príležitosti pripomínania si Detského týždňa sme navštívili slovenskú staršiu a predškolskú skupinu v PU Poletarac v objekte tamojšej Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. Vedúcimi tejto skupiny sú vychovávateľky Anna Lešťanová a Annamária Simonovićová-Knisová. Medzi plánované aktivity zaradili na každý deň niečo zaujímavé realizovať. Týždeň začali so športovým dňom, keď usporiadali športové aktivity a súťaže s inými skupinami v škôlke. Deň neskôr navštívili Detské oddelenie Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića a včera na programe bolo detské divadelné predstavenie In je biti fin. Dnes realizujú dielne s rodičmi a vypracujú si spoločný panel na tému priateľstva. Bude to spoločná práca detí, ich rodičov a vychovávateliek.

Zajtra sa pazovské ratolesti poprechádzajú mestom a na námestí budú kresliť kriedami, tiež budú mať pohybové hry a nevystane ani akcia rozdeľovania srdiečok s citátmi o priateľstve.

V PU Poletarac je toho času zapísaných 2 056 detí, ktoré sú rozvrhnuté v 15 objektoch v Starej a Novej Pazove, Golubinciach, Krnješevciach a vo Vojke.