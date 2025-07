Aj na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom sa skončilo druhé kolo zápisu prvákov. Podľa slov riaditeľky Daniely Markovej počet zapísaných prvákov je približne rovnaký ako vlani – celkovo 72.

Do slovenskej triedy je zapísaných 24 prvákov, rovnaký počet aj do srbskej, do odboru IT 14 a kuchárskeho 11.

V porovnaní s minulým rokom počet zapísaných je približne rovnaký, ale tento rok je viac zapísaných do odboru IT a menej do kuchárskeho, zatiaľ čo vlani to bolo opačne.

Podľa slov riaditeľky Markovej, toto je stav po druhom kole zápisu a ešte tretie bude v auguste. Reálny počet žiakov bude známy až po 15. septembri.

Väčšina žiakov sa prišla zapísať osobne, ale stále je viac tých, ktorí sa zapisujú elektronicky.

Dodala, že pri zápise na gymnázium 17 prvákov vyjadrilo záujem o internát, ale tam bude zápis prebiehať v auguste.