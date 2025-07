Členovia Skautského oddielu Jánošík z Kovačice po úspešnom usporiadaní Výtvarného tábora Paleta odcestovali na dve medzinárodné skautské stretnutia. Jedna skupina sa zúčastnila Medzinárodného skautského kempu v Novom Pazare, zatiaľ čo druhá skupina reprezentuje svoj oddiel v tureckom Istanbule, kde prebieha veľká prehliadka skautov s 800 účastníkov z rôznych krajín.

Piati kovačickí skauti pobudli od 5. do 10. júla v Novom Pazare, kde v rámci medzinárodného kempu predstavili činnosť svojho oddielu. Navštívili aj oblasti Pešter a Golija, ako i okolie rieky Uvac.

Druhá, trojčlenná skupina kovačického SO Jánošík sa zúčastňuje na prehliadke v Istanbule, ktorá trvá od 6. do 15. júla. Účastníci tohto podujatia sa zoznámili s pamätihodnosťami hlavného mesta Turecka, ubytovaní sú v pralese a pre nich sú zorganizované každodenné aktivity, akými sú plávanie, rôzne hry v prírode a zoznamovanie sa so skautmi z rôznych častí sveta.