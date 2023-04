V piatok 31. marca sa začal druhý víkend 28. festivalu DIDA v Pivnici. Do harmonogramu bola v piatok zaradená premiéra OD Janka Čemana a v sobotu boli inscenované ďalšie tri predstavenia. Dnes divákov očakávajú v programe inscenácie Kysáčanov, Pazovčanov, literárne stretnutie Vítanie jari s knihou a samotné vyhodnotenie festivalu.

Piatkový program festivalu patril domácemu Ochotníckemu divadlu Janka Čemana, ktorého členovia inscenovali hru Sedem svedkov, autora Petra Karvaša, v réžii Cyrila Páriša. Záujem o premiéru bol viditeľný v plnej sále domu kultúry.

Herecké obsadenie v novom predstavení mali: Vladimír Brňa, Jaroslav Šimon, Kristián Baďura, Mirko Gedra, Boris Merník, Lea Blatnická, Anna Tótová, Olga Ćosićová a Marína Čásarová. Scénografiu a kostýmy mala na starosti módna návrhárka Maja Božovićová.

Viac o divadelnom predstavení sme už písali v našom týždenníku, ako aj v online vydaní. Rozhovor s režisérom Cyrilom Párišom si môžete prečítať tu: http://HYPERLINK “https://hl.rs/karvasovych-sedem-svedkov-na-pivnickom-javisku/”

Tri sobotné predstavenia

Harmonogram bol v sobotu pomerne bohatý. O 16. hodine bolo na javisku predvedené detské predstavenie Potulného divadla J+T z Medzibrodu, zo Slovenska. Autormi a režisérmi inscenácie Popolvár sú Juraj Havier a Tomáš Pohorelec. Dojímavý ideový dej predstavenia si tiež užilo plné obecenstvo najmladších divákov v dome kultúry.

Hneď po detskom predstavení javisko patrilo hercom zo Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika. Je zaujímavé, že v otváracom programe festivalu DIDA v inscenácii SVD Testosterón, si diváci mali možnosť pozrieť komédiu o mužskom svete a náhľad do vnímania žien mužmi. Šafáričania včera však z druhej strany predviedli hru Úvahy o mužoch, autora a režiséra Rastislava Zorňana, podľa textu Dušana Radovića Ženski razgovori. Takže sa do koncepcie festivalu zaradili dve inscenácie s rovnakým námetom, no rodovo odlišným usmernením.

Na záver sobotného programu bola predvedená komédia Don Kychot, Potulného divadla J+T z Medzibrodu, zo Slovenska. Autormi hry sú Juraj Havier a Tomáš Pohorelec. Réžiu podpisuje Juraj Havier. Uvedené divadelné predstavenie bolo aj víťazné na divadelnom festivale Palárikova Raková.

Dnes je záverečný deň 28. festivalu DIDA. O 16. hodine bude predvedená hra Orchester Titanik, OD KC Kysáč, autora Hrista Boytcheva v réžii Branislava Čemana. O 17. hodine a 30. minúte v divadelnom salóne Privítajú jar s knihou, o 19. hodine a 30. minúte bude vyhodnotenie 28. festivalu DIDA a súťaže Píšeš? Píšem!. Na záver festivalu si diváci budú mať možnosť pozrieť inscenáciu pazovských hercov – Kováči, autora Miloša Nikolića v réžii Alexandra Baka.